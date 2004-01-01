Asenna PowerDNS-Admin yhdellä napsautuksella.
Moderni verkkokäyttöliittymä PowerDNS-vyöhykkeiden, tietueiden, käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan yhdestä hallintapaneelista.
PowerDNS-Admin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PowerDNS-Admin – mitä sillä voi rakentaa?
PowerDNS-Admin on avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä PowerDNS-nimipalvelimelle, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän eteenpäin- ja käänteisten DNS-vyöhykkeiden, tietueiden, mallien ja DNSSEC-avainten hallintaan ilman määritystiedostojen muokkaamista tai API-kutsujen käsin luomista. Se tukee roolipohjaista pääsynhallintaa, vyöhykekohtaisia käyttöoikeuksia, toimintalokien tallennusta ja todennusta LDAP:n, SAML:n, OAuthin (Google, GitHub, Azure, OpenID) sekä sisäänrakennettujen paikallisten tilien kautta valinnaisella kaksivaiheisella todennuksella.
Tämä malli yhdistää PowerDNS-Adminin PowerDNS-nimipalvelimen ja MariaDB-taustajärjestelmän kanssa, jotta saat täysin integroidun DNS-hosting-pinon omalle VPS:llesi. Itseisännöinti sijoittaa nimipalvelimesi, vyöhyketietosi ja DNS-API:si kokonaan hallitsemaasi infrastruktuuriin, ilman vyöhykekohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen DNS-palveluntarjoajaa.
PowerDNS-Admin – tärkeimmät ominaisuudet
Aluehallinnan käyttöliittymä
Luo, muokkaa ja poista eteenpäin- ja käänteishakujen DNS-vyöhykkeitä ja -tietueita selkeän verkkokojelaudan kautta vyöhyketiedostojen muokkaamisen tai raakojen API-kutsujen tekemisen sijaan.
Mukana toimitettu PowerDNS-palvelin
Sisältää käyttövalmiin PowerDNS-auktoritatiivisen palvelimen, jossa HTTP API on käytössä ja joka on esikytketty hallintakäyttöliittymään, joten järjestelmä on heti käyttövalmis.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä järjestelmänvalvojat, operaattorit ja vyöhyketason käyttäjät yksityiskohtaisilla vyöhykekohtaisilla käyttöoikeuksilla, jotta tiimit voivat hallita DNS:ää jakamatta yhtä pääkäyttäjätiliä.
Yrityksen todennus
Yhdistä olemassa oleviin identiteettijärjestelmiin käyttäen LDAPia, SAMLia, OAuthia (Google, GitHub, Azure, OpenID) sekä valinnaista TOTP-kaksivaiheista tunnistautumista paikallisille tileille.
Toimintojen kirjaaminen ja auditointi
Kaikki vyöhyke- ja tietuemuutokset kirjataan vastuullisen käyttäjän toimesta, tarjoten täydellisen tarkastusketjun vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja ongelmatilanteiden vianmääritykseen.
Vyöhykemallit ja IDN
Uudelleenkäytettävät vyöhykemallit nopeuttavat uusien verkkotunnusten käyttöönottoa, ja täysi IDN- ja Punycode-tuki kattaa kansainväliset verkkotunnukset ilman manuaalista muuntamista.
PowerDNS-Admin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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