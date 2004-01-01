PowerDNS-Admin on avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä PowerDNS-nimipalvelimelle, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän eteenpäin- ja käänteisten DNS-vyöhykkeiden, tietueiden, mallien ja DNSSEC-avainten hallintaan ilman määritystiedostojen muokkaamista tai API-kutsujen käsin luomista. Se tukee roolipohjaista pääsynhallintaa, vyöhykekohtaisia käyttöoikeuksia, toimintalokien tallennusta ja todennusta LDAP:n, SAML:n, OAuthin (Google, GitHub, Azure, OpenID) sekä sisäänrakennettujen paikallisten tilien kautta valinnaisella kaksivaiheisella todennuksella.

Tämä malli yhdistää PowerDNS-Adminin PowerDNS-nimipalvelimen ja MariaDB-taustajärjestelmän kanssa, jotta saat täysin integroidun DNS-hosting-pinon omalle VPS:llesi. Itseisännöinti sijoittaa nimipalvelimesi, vyöhyketietosi ja DNS-API:si kokonaan hallitsemaasi infrastruktuuriin, ilman vyöhykekohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen DNS-palveluntarjoajaa.