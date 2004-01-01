Asenna Cerbos yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin, kielestä riippumaton valtuutuspalvelu kontekstitietoisten pääsynhallintakäytäntöjen kirjoittamiseen koodina.
Cerbos – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cerbos – mitä sillä voi rakentaa?
Cerbos on itse isännöity päätöksentekopiste, joka erottaa valtuutuslogiikan sovelluskoodistasi. Sen sijaan, että hajauttaisit käyttöoikeustarkistukset eri palveluihin, määrität resurssi- ja pääkäyttäjäkäytännöt versionhallittuina YAML-tiedostoina, ja Cerbos vastaa valtuutuskysymyksiin REST- ja gRPC-rajapintojen kautta alle millisekunnin vasteajoilla.
Cerbosin itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki valtuutuspäätökset ja tarkastuslokit kokonaan infrastruktuurissasi – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe, mitkä käyttäjät käyttävät mitäkin resursseja. Käytännöt elävät koodisi rinnalla, integroituvat mihin tahansa kieleen luotujen SDK-asiakasohjelmien kautta, ja ne voidaan ladata uudelleen ajon aikana ilman palveluidesi uudelleenkäynnistystä.
Cerbos – tärkeimmät ominaisuudet
Käytäntö koodina
Määritä käyttöoikeussäännöt versiohallituissa YAML-tiedostoissa täydellä Git-historialla, koodikatselmoinnilla ja CI/CD-validointilla sen sijaan, että ne olisivat sovelluksesi sisään piilotetuissa tietokantatauluissa.
Kielestä riippumaton
Kutsu Cerbosta REST- tai gRPC-rajapinnan kautta mistä tahansa kielestä virallisten SDK-asiakasohjelmien avulla Go:lle, Javalle, Node.js:lle, Pythonille, .NETille, PHP:lle, Rubylle ja Rustille.
Kontekstitietoiset päätökset
Arvioi käyttöoikeudet käyttäjän, resurssin ja ympäristön attribuutteja vasten — mukaan lukien JWT-vaatimukset — ilmaistaksesi yksityiskohtaisia sääntöjä staattisten roolimääritysten ulkopuolelle.
Alle millisekunnin viive
Käytännöt kootaan muistissa olevaan päätöksentekomoottoriin, joten tarkistukset palautuvat reilusti alle millisekunnissa ja skaalautuvat vaakasuunnassa ilman tietokantakäyntiä.
Sisäänrakennettu tarkastusloki
Jokainen valtuutuspäätös voidaan tallentaa täydellä pyyntö- ja vastauskontekstilla vaatimustenmukaisuuden raportointia ja jälkikäteistä käytäntöjen virheenkorjausta varten.
Cerbos – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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