Cerbos on itse isännöity päätöksentekopiste, joka erottaa valtuutuslogiikan sovelluskoodistasi. Sen sijaan, että hajauttaisit käyttöoikeustarkistukset eri palveluihin, määrität resurssi- ja pääkäyttäjäkäytännöt versionhallittuina YAML-tiedostoina, ja Cerbos vastaa valtuutuskysymyksiin REST- ja gRPC-rajapintojen kautta alle millisekunnin vasteajoilla.

Cerbosin itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki valtuutuspäätökset ja tarkastuslokit kokonaan infrastruktuurissasi – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe, mitkä käyttäjät käyttävät mitäkin resursseja. Käytännöt elävät koodisi rinnalla, integroituvat mihin tahansa kieleen luotujen SDK-asiakasohjelmien kautta, ja ne voidaan ladata uudelleen ajon aikana ilman palveluidesi uudelleenkäynnistystä.