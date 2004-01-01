Ota YaCy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity, vertaisverkkoon perustuva verkkohakukone, joka indeksoi ja hakee verkosta ilman keskuspalvelimia tai seurantaa.
YaCy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
YaCy – mitä sillä voi rakentaa?
YaCy on täysin hajautettu, vertaisverkkoon perustuva verkkohakukone, joka toimii kokonaan omalla palvelimellasi. Toisin kuin Googlella tai Bingillä, hakutuloksia ei hallitse keskitetty taho — jokainen YaCy-instanssi indeksoi ja indeksoi verkon itsenäisesti samalla kun se muodostaa yhteyden tuhansien muiden YaCy-vertaisten ylläpitämään jaettuun globaaliin indeksiin. Hakukyselyt hajautetaan ennen niiden jakamista vertaisten kanssa, mikä pitää haut suunnitellusti yksityisinä.
YaCyn itseisännöinti antaa sinulle yksityisen hakulaitteen ilman seurantaa, ilman mainonnan vaikutusta sijoituksiin ja ilman kolmansille osapuolille lähetettäviä kyselylokeja. Se toimii myös intranetin hakukoneena, indeksoiden HTTP-, FTP- ja SMB-resursseja paikallisessa verkossa ilman internetyhteyttä.
YaCy – tärkeimmät ominaisuudet
Vertaisindeksi
Jokainen YaCy-solmu liittyy globaaliin hajautettuun indeksiin, jakaen indeksoituja sivuja vertaisten kanssa ja vastaanottaen tuloksia vastineeksi – keskuspalvelinta ei tarvita.
Sisäänrakennettu verkkohakuohjelma
Konfiguroitavat indeksointiaikataulut ja syvyyssäädöt verkkotunnusten jatkuvaan indeksointiin sekä paikallisten hakutulosten pitämiseen tuoreina ja relevantteina.
Yksityisyys etusijalla -haku
Hakukyselyt hajautetaan ennen jakamista P2P-verkon kanssa, estäen ketään vertaista tunnistamasta, mitä hait.
Intranetin hakutila
Indeksoi ja hae sisäisiä HTTP-, FTP- ja SMB-resursseja paikallisessa verkossa paljastamatta mitään tietoja julkiselle internetille.
Skriptattava REST API
Jokainen järjestelmänvalvojan toiminto on käytettävissä XML- ja JSON REST -rajapintojen kautta, mikä mahdollistaa automaation ja mukautettujen hakuportaali-integraatioiden.
YaCy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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