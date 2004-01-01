YaCy on täysin hajautettu, vertaisverkkoon perustuva verkkohakukone, joka toimii kokonaan omalla palvelimellasi. Toisin kuin Googlella tai Bingillä, hakutuloksia ei hallitse keskitetty taho — jokainen YaCy-instanssi indeksoi ja indeksoi verkon itsenäisesti samalla kun se muodostaa yhteyden tuhansien muiden YaCy-vertaisten ylläpitämään jaettuun globaaliin indeksiin. Hakukyselyt hajautetaan ennen niiden jakamista vertaisten kanssa, mikä pitää haut suunnitellusti yksityisinä.

YaCyn itseisännöinti antaa sinulle yksityisen hakulaitteen ilman seurantaa, ilman mainonnan vaikutusta sijoituksiin ja ilman kolmansille osapuolille lähetettäviä kyselylokeja. Se toimii myös intranetin hakukoneena, indeksoiden HTTP-, FTP- ja SMB-resursseja paikallisessa verkossa ilman internetyhteyttä.