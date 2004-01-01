Mastodon on johtava avoimen lähdekoodin hajautettu sosiaalinen verkosto — suurin projekti ActivityPub-fediversumissa, jossa on tuhansia itsenäisesti ylläpidettyjä instansseja ja kymmeniä miljoonia käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Se näyttää ja tuntuu tutulta mikrobloggausalustalta, mutta jokaisen palvelimen omistaa, moderoi ja ylläpitää eri taho, ja minkä tahansa palvelimen käyttäjät voivat seurata ja keskustella muiden palvelimien käyttäjien kanssa.

Oman Mastodon-instanssin pyörittäminen VPS:llä antaa sinulle pysyvän kodin fediversumissa — sellaisen, jota hallitset täysin. Sinä asetat säännöt, valitset kuka voi rekisteröityä, päätät kuka federoituu kenen kanssa ja omistat datan, ilman mainoksia, ilman algoritmien ohjaamaa aikajanaa ja ilman kolmannen osapuolen alustaa, joka voi muuttaa ehtoja huomenna.