Ota Mastodon käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity, federoitu mikroblogialusta, joka yhdistyy itsenäisesti omistettujen palvelimien maailmanlaajuiseen verkostoon.
Mastodon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mastodon – mitä sillä voi rakentaa?
Mastodon on johtava avoimen lähdekoodin hajautettu sosiaalinen verkosto — suurin projekti ActivityPub-fediversumissa, jossa on tuhansia itsenäisesti ylläpidettyjä instansseja ja kymmeniä miljoonia käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Se näyttää ja tuntuu tutulta mikrobloggausalustalta, mutta jokaisen palvelimen omistaa, moderoi ja ylläpitää eri taho, ja minkä tahansa palvelimen käyttäjät voivat seurata ja keskustella muiden palvelimien käyttäjien kanssa.
Oman Mastodon-instanssin pyörittäminen VPS:llä antaa sinulle pysyvän kodin fediversumissa — sellaisen, jota hallitset täysin. Sinä asetat säännöt, valitset kuka voi rekisteröityä, päätät kuka federoituu kenen kanssa ja omistat datan, ilman mainoksia, ilman algoritmien ohjaamaa aikajanaa ja ilman kolmannen osapuolen alustaa, joka voi muuttaa ehtoja huomenna.
Mastodon – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Tukee W3C ActivityPub -standardia, joten instanssisi toimii yhdessä kaikkien muiden Mastodon-palvelimien, Pleroman, Misskeyn ja laajemman fediversumin kanssa.
Kronologinen aikajana
Julkaisut näkyvät siinä järjestyksessä kuin ne lähetettiin — ei algoritmista järjestystä, ei suositeltuja mainoksia, ei uudelleenjärjesteltyä syötettä, joka kilpailisi sitoutumisesta.
Palvelintason moderointi
Omistajan määrittelemät yhteisösäännöt, sisältövaroitukset ja instanssikohtaiset estot antavat sinun kehittää yhteisön haluamallasi sävyllä.
Monipuolinen julkaisueditori
Jopa 500 merkkiä per julkaisu (muokattavissa), kyselyt, medialiitteet, sisältövaroitukset, vaihtoehtoinen teksti ja mukautettava näkyvyys julkaisua kohden.
Avoin API ja asiakasohjelmat
Kypsät REST- ja suoratoistorajapinnat pyörittävät laajaa mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmien ekosysteemiä, mukaan lukien viralliset Mastodon-sovellukset iOS:lle ja Androidille.
Mastodon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.