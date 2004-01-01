Parse Server on alkuperäisen Parse Platformin avoimen lähdekoodin seuraaja, joka tarjoaa täydellisen taustapalveluratkaisun (backend-as-a-service) mobiili- ja verkkosovelluksille. Se tarjoaa objektitallennuksen, käyttäjän todennuksen, tiedostotallennuksen, push-ilmoitukset ja Live Queries -toiminnot automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta, poistaen suurimman osan liitetyn sovelluksen julkaisuun normaalisti tarvittavasta toistuvasta koodista.

Parse Serverin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden käyttäjätileihin, sovellusdataan ja pilvikoodilogiikkaan – ilman pyyntökohtaisia maksuja, toimittajalukitusta ja yllättäviä siirtymäaikoja. Tämä käyttöönotto sisältää MongoDB:n ja virallisen Parse Dashboardin, joten voit selata luokkia, suorittaa kyselyitä ja hallita skeemaa heti alusta alkaen.