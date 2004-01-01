Ota Parse Server käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin taustajärjestelmä mobiili- ja verkkosovelluksille, jossa on REST, GraphQL, reaaliaikaiset kyselyt, todennus ja push-ilmoitukset.
Parse Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Parse Server – mitä sillä voi rakentaa?
Parse Server on alkuperäisen Parse Platformin avoimen lähdekoodin seuraaja, joka tarjoaa täydellisen taustapalveluratkaisun (backend-as-a-service) mobiili- ja verkkosovelluksille. Se tarjoaa objektitallennuksen, käyttäjän todennuksen, tiedostotallennuksen, push-ilmoitukset ja Live Queries -toiminnot automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta, poistaen suurimman osan liitetyn sovelluksen julkaisuun normaalisti tarvittavasta toistuvasta koodista.
Parse Serverin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden käyttäjätileihin, sovellusdataan ja pilvikoodilogiikkaan – ilman pyyntökohtaisia maksuja, toimittajalukitusta ja yllättäviä siirtymäaikoja. Tämä käyttöönotto sisältää MongoDB:n ja virallisen Parse Dashboardin, joten voit selata luokkia, suorittaa kyselyitä ja hallita skeemaa heti alusta alkaen.
Parse Server – tärkeimmät ominaisuudet
REST- ja GraphQL-rajapinnat
Jokainen määrittämäsi luokka on välittömästi saatavilla automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta, joten iOS-, Android- ja verkkosovellukset voivat lukea ja kirjoittaa tietoja ilman mukautettua palvelinkoodia.
Käyttäjän todennus
Sisäänrakennettu käyttäjätunnus/salasana, sähköpostivarmennus ja sosiaalisen median kirjautumiset Facebookille, Applelle, Googlelle ja Twitterille antavat sinun ottaa käyttöön turvalliset tilitapahtumat minuuteissa.
Live-kyselyt
Tilaa muutokset mihin tahansa luokkaan WebSocketsin kautta reaaliaikaisen chatin, yhteistyötyökalujen ja reaaliaikaisten hallintapaneelien mahdollistamiseksi ilman erillistä julkaisu-/tilauspinota.
Pilvikoodifunktiot
Suorita palvelinpuolen JavaScriptiä lisäys-, päivitys- ja poistokäynnistimissä tai kutsuttavina funktioina liiketoimintasääntöjen noudattamiseksi ja integroidaksesi kolmannen osapuolen API-rajapintoihin.
Push-ilmoitukset
Lähetä kohdennettuja push-ilmoituksia iOS-, Android- ja verkkoasiakkaille käyttäen sisäänrakennettua asennus- ja kanavanhallintajärjestelmää.
Parse Dashboard sisältyy
Selaa luokkia, muokkaa rivejä, suorita koostekyselyjä ja tarkastele skeemaa palvelimen mukana toimitettavan virallisen Parse Dashboardin kautta.
Parse Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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