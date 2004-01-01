Indico on monipuolinen tapahtumanhallinta-alusta, joka on luotu CERNissä — Verkon syntypaikassa — koordinoimaan kaikkea pienistä seminaareista tuhansien osallistujien globaaleihin tieteellisiin konferensseihin. Se hoitaa abstraktien jättämisen ja vertaisarvioinnin, moniraitaiset ohjelmat, paperijulkaisut, tilavaraukset, ilmoittautumisen, maksut ja nimikorttien tulostuksen yhdessä integroidussa järjestelmässä.

Indicon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset osallistujatiedot, abstraktit ja akateemiset esitykset hallitsemassasi infrastruktuurissa, välttää tapahtumakohtaiset SaaS-maksut suurissa konferensseissa ja antaa sinun mukauttaa teemoja, laajennuksia ja todennusta vastaamaan institutionaalisia vaatimuksia.