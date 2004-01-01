Ota Indico käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin konferenssi- ja tapahtumanhallintajärjestelmä, jonka CERN on rakentanut akateemisille ja tieteellisille yhteisöille.
Indico – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Indico – mitä sillä voi rakentaa?
Indico on monipuolinen tapahtumanhallinta-alusta, joka on luotu CERNissä — Verkon syntypaikassa — koordinoimaan kaikkea pienistä seminaareista tuhansien osallistujien globaaleihin tieteellisiin konferensseihin. Se hoitaa abstraktien jättämisen ja vertaisarvioinnin, moniraitaiset ohjelmat, paperijulkaisut, tilavaraukset, ilmoittautumisen, maksut ja nimikorttien tulostuksen yhdessä integroidussa järjestelmässä.
Indicon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset osallistujatiedot, abstraktit ja akateemiset esitykset hallitsemassasi infrastruktuurissa, välttää tapahtumakohtaiset SaaS-maksut suurissa konferensseissa ja antaa sinun mukauttaa teemoja, laajennuksia ja todennusta vastaamaan institutionaalisia vaatimuksia.
Indico – tärkeimmät ominaisuudet
Konferenssin hallinta
Suunnittele akateemisiin tapahtumiin rakennettuja monipäiväisiä, moniraitaisia konferensseja jäsennettyine aikatauluineen, istuntojen puheenjohtajineen ja puhujien hallinnointineen.
Tiivistelmät ja vertaisarviointi
Kerää tiivistelmiä, määritä arvioijat, suorita sokko- tai kaksoissokkoarviointiprosesseja ja julkaise kokousjulkaisut ilman kolmannen osapuolen työkaluja.
Huonevaraus
Hallitse jaettuja kokoustiloja organisaatiossa kalenterinäkymillä, toistuvilla varauksilla ja hyväksyntätyönkuluilla.
Rekisteröinti ja maksu
Rakenna mukautettuja ilmoittautumislomakkeita alennuskoodeilla, kapasiteettirajoituksilla ja maksuintegraatioilla lipunmyyntiä ja majoitusta varten.
Lisäosat ja SSO
Laajenna Indicoa Zoom-, OAuth-, SAML-, LDAP- ja Shibboleth-liitännäisillä integroidaksesi sen olemassa oleviin institutionaalisiin identiteetintarjoajiin.
CERN-luokan mittakaava
Koko CERNin tapahtumakalenterin pyörittämiseen rakennettu Indico skaalautuu yksittäisestä seminaarista tuhansien osallistujien konferensseihin.
Indico – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Apollo
Reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva genomin annotointieditori hajautetuille tutkimusryhmille
ArchivesSpace
Avoimen lähdekoodin arkistotiedonhallinta käsikirjoituksille ja digitaalisille objekteille