Bytebase on avoimen lähdekoodin tietokannan DevOps-alusta, joka tuo ohjelmistokehityksen kurinalaisuuden tietokannan muutosten hallintaan. Siinä missä useimmat tiimit luottavat ad-hoc SQL-skripteihin tai epävirallisiin DBA-hyväksyntöihin, Bytebase tarjoaa strukturoituja tarkistustyönkulkuja, moniympäristöisiä käyttöönotto-putkia ja yli 200 sisäänrakennettua SQL-tarkistussääntöä, jotka heijastavat sovelluskoodin toimitustapaa.

Se tukee yli 20 tietokantajärjestelmää – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ja muita – yhdestä verkkokäyttöliittymästä. Itseisännöinti pitää tietokannan tunnistetiedot ja muutoshistorian kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman että mikään kolmannen osapuolen palvelu pääsee koskaan käsiksi skeemoihisi tai tietoihisi.