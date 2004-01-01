Asenna Bytebase yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin tietokannan DevOps-alusta skeemamuutosten turvalliseen tarkasteluun, hyväksymiseen ja käyttöönottoon eri ympäristöissä.
Bytebase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bytebase – mitä sillä voi rakentaa?
Bytebase on avoimen lähdekoodin tietokannan DevOps-alusta, joka tuo ohjelmistokehityksen kurinalaisuuden tietokannan muutosten hallintaan. Siinä missä useimmat tiimit luottavat ad-hoc SQL-skripteihin tai epävirallisiin DBA-hyväksyntöihin, Bytebase tarjoaa strukturoituja tarkistustyönkulkuja, moniympäristöisiä käyttöönotto-putkia ja yli 200 sisäänrakennettua SQL-tarkistussääntöä, jotka heijastavat sovelluskoodin toimitustapaa.
Se tukee yli 20 tietokantajärjestelmää – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ja muita – yhdestä verkkokäyttöliittymästä. Itseisännöinti pitää tietokannan tunnistetiedot ja muutoshistorian kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman että mikään kolmannen osapuolen palvelu pääsee koskaan käsiksi skeemoihisi tai tietoihisi.
Bytebase – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokannan muutostyönkulut
Reititä jokainen skeemamigraatio konfiguroitavien tarkistus- ja hyväksymisvaiheiden kautta ennen kuin se saavuttaa minkään tietokantaympäristön.
Sisäänrakennettu SQL-tarkistus
Yli 200 sääntöä havaitsee automaattisesti anti-kuviot, puuttuvat indeksit ja tuhoavat toiminnot ennen muutoksen hyväksymistä.
GitOps-integraatio
Linkitä Bytebase Git-arkistoosi, jotta tietokannan migraatiot noudattavat samaa pull-request-prosessia kuin sovelluskoodi.
Moniympäristökäyttöönotot
Määritä järjestetyt putket kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöihin pakollisilla hyväksyntäporteilla kussakin vaiheessa.
Auditointi ja vaatimustenmukaisuus
Jokainen siirto ja hyväksyntä kirjataan peukaloinninkestävään lokiin aikaleimojen ja käyttäjän tunnistetietojen kera, mikä tukee SOC 2:ta ja vastaavia viitekehyksiä.
Bytebase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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