LocalAI on ilmainen, avoimen lähdekoodin vaihtoehto OpenAI API:lle, joka toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi. Se toteuttaa OpenAI REST API -määrityksen, joten mikä tahansa OpenAI:lle rakennettu sovellus – LangChain, LlamaIndex, AutoGen ja sadat muut – voi siirtyä LocalAI:hin vaihtamalla yhden päätepisteen URL-osoitteen ilman koodimuutoksia. Se tukee kielimalleja llama.cpp:n kautta, kuvien luomista Stable Diffusionin kautta ja äänen transkriptiota Whisperin kautta, kaikki yhdestä kontista sisäänrakennetun malligallerian ja chat-käyttöliittymän kanssa.

LocalAI:n itseisännöinti tarkoittaa, että kehotteesi, vastauksesi ja luotu sisältösi eivät koskaan poistu palvelimeltasi. Ei ole token-kohtaisia kustannuksia, ei nopeusrajoituksia eikä riippuvuutta kolmannen osapuolen API:n saatavuudesta – mikä tekee siitä käytännöllisen yksityisyydelle herkkien työkuormien ja kustannustietoisten tuotantokäyttöönottojen kannalta.