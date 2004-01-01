Ota LocalAI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity, OpenAI API -yhteensopiva päättelypalvelin, joka suorittaa suuria kielimalleja, kuvien luontia ja äänen litterointia omalla laitteistollasi.
LocalAI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LocalAI – mitä sillä voi rakentaa?
LocalAI on ilmainen, avoimen lähdekoodin vaihtoehto OpenAI API:lle, joka toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi. Se toteuttaa OpenAI REST API -määrityksen, joten mikä tahansa OpenAI:lle rakennettu sovellus – LangChain, LlamaIndex, AutoGen ja sadat muut – voi siirtyä LocalAI:hin vaihtamalla yhden päätepisteen URL-osoitteen ilman koodimuutoksia. Se tukee kielimalleja llama.cpp:n kautta, kuvien luomista Stable Diffusionin kautta ja äänen transkriptiota Whisperin kautta, kaikki yhdestä kontista sisäänrakennetun malligallerian ja chat-käyttöliittymän kanssa.
LocalAI:n itseisännöinti tarkoittaa, että kehotteesi, vastauksesi ja luotu sisältösi eivät koskaan poistu palvelimeltasi. Ei ole token-kohtaisia kustannuksia, ei nopeusrajoituksia eikä riippuvuutta kolmannen osapuolen API:n saatavuudesta – mikä tekee siitä käytännöllisen yksityisyydelle herkkien työkuormien ja kustannustietoisten tuotantokäyttöönottojen kannalta.
LocalAI – tärkeimmät ominaisuudet
OpenAI API -yhteensopiva
Korvaa OpenAI API -kutsut muuttamatta sovelluskoodia — päivitä vain perus-URL ja vaihda API-avain.
Monimodaalinen päättely
Suorita kielimalleja, kuvagenerointia (Stable Diffusion) ja äänentunnistusta (Whisper) yhdeltä palvelimelta yhden yhtenäisen API:n alla.
Sisäänrakennettu malligalleria
Selaa, lataa ja aktivoi esikonfiguroituja malleja verkkokäyttöliittymän kautta kirjoittamatta konfiguraatiotiedostoja tai suorittamatta CLI-komentoja.
Vain suoritintoiminta
Toimii tavallisella VPS-laitteistolla ilman GPU-vaatimuksia — GPU-kiihdytystä tuetaan, kun se on saatavilla, mutta sitä ei koskaan vaadita.
Ei token-kustannuksia
Rajoittamaton päättely ilman pyyntökohtaista hinnoittelua, käyttörajoituksia tai laskutusta – ainoa kustannuksesi on sitä pyörittävä VPS.
LocalAI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.