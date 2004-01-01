Koffan on itse isännöity ostoslistan verkkosovellus, joka on rakennettu pariskunnille, perheille ja jaetuille kotitalouksille. Se synkronoi reaaliaikaisesti puhelinten, tablettien ja työpöytäkoneiden välillä WebSocketsin kautta, toimii offline-tilassa progressiivisena verkkosovelluksena ja järjestää tuotteet mukautettuihin osioihin sumealla automaattisella täydennyksellä, joka perustuu omaan ostohistoriaasi.

Koffanin itse isännöinti VPS:llä pitää kotitalouden ostoslistan hallitsemassasi infrastruktuurissa ostos-SaaS:n sijaan. Go-kielellä kirjoitettu ja sulautetulla SQLite-tietokannalla varustettu sovellus kuluttaa noin 2,5 Mt RAM-muistia ja vie 16 Mt levytilaa, sisältää käännökset kolmelletoista kielelle, sisältää raa'an voiman kirjautumissuojauksen ja tarjoaa valinnaisen REST API:n automaatioita, siirtoja ja integraatioita varten.