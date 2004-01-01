Asenna Koffan yhdellä napsautuksella.
Erittäin kevyt, itse isännöity ostoslistasovellus pariskunnille ja perheille, reaaliaikaisella synkronoinnilla, offline-tilalla ja PWA-asennuksella.
Koffan – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Koffan – mitä sillä voi rakentaa?
Koffan on itse isännöity ostoslistan verkkosovellus, joka on rakennettu pariskunnille, perheille ja jaetuille kotitalouksille. Se synkronoi reaaliaikaisesti puhelinten, tablettien ja työpöytäkoneiden välillä WebSocketsin kautta, toimii offline-tilassa progressiivisena verkkosovelluksena ja järjestää tuotteet mukautettuihin osioihin sumealla automaattisella täydennyksellä, joka perustuu omaan ostohistoriaasi.
Koffanin itse isännöinti VPS:llä pitää kotitalouden ostoslistan hallitsemassasi infrastruktuurissa ostos-SaaS:n sijaan. Go-kielellä kirjoitettu ja sulautetulla SQLite-tietokannalla varustettu sovellus kuluttaa noin 2,5 Mt RAM-muistia ja vie 16 Mt levytilaa, sisältää käännökset kolmelletoista kielelle, sisältää raa'an voiman kirjautumissuojauksen ja tarjoaa valinnaisen REST API:n automaatioita, siirtoja ja integraatioita varten.
Koffan – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen synkronointi
WebSocket-pohjaiset reaaliaikaiset päivitykset pitävät jokaisen kotitalouden jäsenen samalla listalla, kun kohteita lisätään, tarkistetaan tai muokataan.
Offline-PWA
Asenna puhelimen aloitusnäytölle ja jatka kohteiden lisäämistä tai poistamista ilman verkkoyhteyttä — muutokset synkronoituvat, kun olet taas online-tilassa.
Useita luetteloita
Luo erillisiä listoja kaupan tai käyttötarkoituksen mukaan mukautetuilla kuvakkeilla, ja käytä uudelleen tuoteosioita, kuten Meijeri, Vihannekset tai Siivous.
Ultrakevyt jalanjälki
Kirjoitettu Go-kielellä SQLite-taustajärjestelmällä — noin 16 Mt levytilaa ja 2,5 Mt RAM-muistia, ihanteellinen jopa pienimmälle VPS-paketille.
Älykäs automaattinen täydennys
Sumuinen haku ehdottaa tuotteita aiemmasta ostoshistoriastasi ja muistaa, mihin osioon kukin tuote kuuluu.
REST API -käyttö
Valinnainen API-tunnus mahdollistaa ohjelmallisen pääsyn automaatioille, integraatioille ja listojen siirtämiselle instanssien välillä.
Koffan – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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