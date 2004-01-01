Paisa on itse isännöity henkilökohtaisen talouden seurantatyökalu, joka perustuu kahdenkertaisen kirjanpidon malliin. Se antaa sinulle tarkan ja täydellisen kuvan taloudestasi – varoista, veloista, tuloista, menoista ja nettovarallisuudesta – jota seurataan pelkkien tekstitiedostojen avulla, jotka omistat kokonaan. Toisin kuin pilvipohjaiset taloussovellukset, kaikki tietosi pysyvät omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja ja ilman, että kolmas osapuoli pääsee käsiksi taloustietoihisi.

Verkkokäyttöliittymä muuntaa kirjanpitosi interaktiivisiksi hallintapaneeleiksi: menojen erittelyt luokittain, varojen allokointikaaviot, eläketavoitteiden ennusteet ja sijoitusten tuottojen seuranta rahastoille ja osakkeille. Monivaluuttatuki käsittelee eri maihin tai omaisuusluokkiin jakautuneita talouksia.