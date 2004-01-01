Asenna Paisa yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden seurantatyökalu, joka käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa tarjotakseen täydellisen näkyvyyden varoihin, kuluihin ja nettovarallisuuteen.
Paisa – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Paisa – mitä sillä voi rakentaa?
Paisa on itse isännöity henkilökohtaisen talouden seurantatyökalu, joka perustuu kahdenkertaisen kirjanpidon malliin. Se antaa sinulle tarkan ja täydellisen kuvan taloudestasi – varoista, veloista, tuloista, menoista ja nettovarallisuudesta – jota seurataan pelkkien tekstitiedostojen avulla, jotka omistat kokonaan. Toisin kuin pilvipohjaiset taloussovellukset, kaikki tietosi pysyvät omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja ja ilman, että kolmas osapuoli pääsee käsiksi taloustietoihisi.
Verkkokäyttöliittymä muuntaa kirjanpitosi interaktiivisiksi hallintapaneeleiksi: menojen erittelyt luokittain, varojen allokointikaaviot, eläketavoitteiden ennusteet ja sijoitusten tuottojen seuranta rahastoille ja osakkeille. Monivaluuttatuki käsittelee eri maihin tai omaisuusluokkiin jakautuneita talouksia.
Paisa – tärkeimmät ominaisuudet
Kahdenkertainen kirjanpito
Jokainen tapahtuma kirjataan vastaavilla veloitus- ja hyvityskirjauksilla, mikä antaa sinulle matemaattisesti tarkan seurannan, joka havaitsee virheet automaattisesti.
Nettovarallisuuden hallintapaneeli
Yksi näkymä kokoaa yhteen kaikki varat ja velat ajan mittaan, näyttäen, miten yleinen taloudellinen tilanteesi muuttuu kuukausittain.
Sijoitustuottojen seuranta
Seuraa sijoitusrahastojen ja osakkeiden kehitystä XIRR-laskelmien avulla, jotta tiedät aina todellisen vuosituoton jokaisesta omistuksesta.
Budjetin ja toteutuneen vertailuanalyysi
Vertaa suunniteltua kulutusta todellisiin kuluihin luokittain tunnistaaksesi, mihin rahasi todella menevät verrattuna siihen, mihin suunnittelit sen käyttäväsi.
Tekstimuotoiset datatiedostot
Kaikki taloustiedot tallennetaan ihmisluettaviin kirjanpitotiedostoihin, joita voit muokata, versiohallita ja varmuuskopioida sovelluksesta riippumatta.
Paisa – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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