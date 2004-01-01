Karaoke Eternal on täysin itsepalveluna toimiva karaokebilealusta, joka muuttaa minkä tahansa näytön karaokenäytöksi. Vieraat liittyvät huoneeseen skannaamalla QR-koodin ja jonottavat kappaleita suoraan mobiiliselaimestaan – sovelluksen asennusta ei tarvita. Isäntä hallitsee toistoa mistä tahansa selaimesta, ja useat itsenäiset huoneet mahdollistavat samanaikaisten sessioiden ajamisen erillisillä jonoilla.

Tuettuja formaatteja ovat MP3+G-raidat CDG-sanoituksilla, pakatut MP3+G, MP4-karaokevideot ja WebGL-visualisoinnit raidoille ilman sanoituksia. Media ja asetukset tallennetaan upotettuun SQLite-tietokantaan, eikä ulkoista tietokantapalvelua tarvita. Alkuperäinen järjestelmänvalvojan asennus valmistuu ensimmäisellä käyttökerralla verkkokäyttöliittymän kautta. Itsepalveluna VPS:llä pitää karaokekirjastosi yksityisenä ja aina saatavilla, kun juhlat alkavat.