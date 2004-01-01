Asenna Karaoke Eternal yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity karaokebilealusta, jossa vieraat voivat jonottaa kappaleita mobiiliselaimillaan QR-koodien avulla.
Karaoke Eternal – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Karaoke Eternal – mitä sillä voi rakentaa?
Karaoke Eternal on täysin itsepalveluna toimiva karaokebilealusta, joka muuttaa minkä tahansa näytön karaokenäytöksi. Vieraat liittyvät huoneeseen skannaamalla QR-koodin ja jonottavat kappaleita suoraan mobiiliselaimestaan – sovelluksen asennusta ei tarvita. Isäntä hallitsee toistoa mistä tahansa selaimesta, ja useat itsenäiset huoneet mahdollistavat samanaikaisten sessioiden ajamisen erillisillä jonoilla.
Tuettuja formaatteja ovat MP3+G-raidat CDG-sanoituksilla, pakatut MP3+G, MP4-karaokevideot ja WebGL-visualisoinnit raidoille ilman sanoituksia. Media ja asetukset tallennetaan upotettuun SQLite-tietokantaan, eikä ulkoista tietokantapalvelua tarvita. Alkuperäinen järjestelmänvalvojan asennus valmistuu ensimmäisellä käyttökerralla verkkokäyttöliittymän kautta. Itsepalveluna VPS:llä pitää karaokekirjastosi yksityisenä ja aina saatavilla, kun juhlat alkavat.
Karaoke Eternal – tärkeimmät ominaisuudet
Mobiilikappalejono
Vieraat skannaavat QR-koodin ja lisäävät kappaleita jonoon suoraan mobiiliselaimellaan — ei sovellusta ladattavaksi tai tiliä luotavaksi.
Useita ryhmähuoneita
Suorita samanaikaisia karaokesessioita erillisissä huoneissa, joissa jokaisella on oma jononsa ja soittimensa, ihanteellinen suurille paikoille tai tapahtumille.
CDG ja videotuki
Toista CDG-synkronoituja MP3+G-kappaleita, MP4-karaokevideoita ja WebGL-visualisointeja kappaleille, joissa ei ole sanoituspeittokuvia.
Reaaliaikaiset jonopäivitykset
Isännät ja vieraat näkevät live-jonon päivittyvän reaaliaikaisesti kaikilla laitteilla, jotka on yhdistetty samaan huoneeseen.
Sovellusta ei tarvita
Koko karaoke-kokemus toimii selaimessa — vieraat jonottavat kappaleita ja isännät hallitsevat toistoa asentamatta mitään.
Karaoke Eternal – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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