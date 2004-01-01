Asenna Open WebUI yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tekoäly-chat-käyttöliittymä RAG-tuella, monimallituella ja täydellä yksityisyydellä — tiedot eivät poistu palvelimeltasi.
Open WebUI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open WebUI – mitä sillä voi rakentaa?
Open WebUI on kattava, itse isännöity verkkokäyttöliittymä suurille kielimalleille, joka toimii Ollaman, OpenAI:n ja minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan API:n kanssa. Yli 140 000 GitHub-tähdellä siitä on tullut johtava avoimen lähdekoodin vaihtoehto pilvipohjaisille tekoälykeskustelupalveluille, tarjoten modernin ChatGPT-tyyppisen kokemuksen itseisännöinnin yksityisyydellä ja hallinnalla.
Sisäänrakennettu Retrieval Augmented Generation (RAG) mahdollistaa tietokantojen luomisen omista dokumenteistasi, jotta tekoäly voi vastata kysymyksiin tietojesi kontekstissa. Puhelinsoitot, kuvien luominen, verkkohakujen integrointi ja Python-funktiokutsut täydentävät ominaisuusjoukon, joka kattaa niin yksittäiset tutkijat, kehitystiimit kuin yksityisyydestään huolehtivat yrityksetkin.
Open WebUI – tärkeimmät ominaisuudet
Multi-LLM-tuki
Yhdistä Ollamaan, OpenAI:hin tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan API:in ja vaihda mallien välillä samassa keskustelussa.
Dokumentti RAG
Lataa asiakirjoja luodaksesi tietopohjan ja anna tekoälyn vastata kysymyksiin käyttäen suoraan tiedostoistasi saatua kontekstia.
Verkkohakuintegraatio
Hae reaaliaikaista tietoa yli 15 hakupalvelusta suoraan tekoälykeskusteluihin poistumatta käyttöliittymästä.
Ääni- ja kuvagenerointi
Sisäänrakennettu puheentunnistus, puhesynteesi ja kuvagenerointi DALL-E:n, ComfyUI:n ja AUTOMATIC1111:n kautta.
Yritystunnistus
LDAP-, SCIM 2.0- ja OAuth-tuki sekä roolipohjainen pääsynhallinta tiimi- ja organisaatioasennuksiin.
Open WebUI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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