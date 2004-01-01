Headroom on avoimen lähdekoodin kontekstinpakkausohjelmisto tekoälyagenteille ja LLM-pohjaisille sovelluksille. Se toimii läpinäkyvänä välityspalvelimena agenttisi ja minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan API-päätepisteen välissä, pakaten automaattisesti työkalujen tulosteet, lokit, RAG-palat, tiedostot ja keskusteluhistorian – vähentäen tokenien käyttöä 60–95 % ilman, että vastausten tarkkuus heikkenee.

Headroom integroituu natiivisti Claude Coden, Cursorin ja muiden MCP-yhteensopivien työkalujen kanssa sisäänrakennetun MCP-palvelinliittymänsä kautta. Oma isännöinti VPS:lläsi eliminoi kolmannen osapuolen tietojen altistumisen ja antaa sinulle täyden hallinnan siihen, mihin tekoälytaustajärjestelmään agenttisi yhdistyvät.