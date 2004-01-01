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Pilvinatiivi avoimen lähdekoodin webhook-yhdyskäytävä miljoonien webhook-tapahtumien vastaanottamiseen, tallentamiseen, virheenkorjaukseen ja luotettavaan toimittamiseen.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Convoy – mitä sillä voi rakentaa?

Convoy on avoimen lähdekoodin pilvinatiivi webhook-yhdyskäytävä, joka on rakennettu turvallisesti vastaanottamaan, tallentamaan, virheenkorjaamaan, toimittamaan ja hallitsemaan miljoonia webhook-tapahtumia mittakaavassa. Se on suunniteltu insinööritiimeille, jotka lähettävät tapahtumia asiakkaille tai vastaanottavat tapahtumia kolmansilta osapuolilta, ja se ratkaisee luotettavan webhook-infrastruktuurin rakentamisen operatiiviset haasteet – automaattiset uudelleenyritykset, allekirjoituksen vahvistuksen, epäonnistuneiden viestien käsittelyn ja kattavan hallintapaneelin jokaisen toimituksen tarkasteluun.

Convoy'n itseisännöinti pitää tapahtumakuormat, asiakkaan päätepisteet ja toimituslokit VPS:ssäsi ilman tapahtumakohtaista hinnoittelua ja ilman kolmannen osapuolen näkyvyyttä liikenteeseesi. PostgreSQL ja Redis toimitetaan esikonfiguroituina, joten yhdyskäytävä on valmis tuotannon webhook-työkuormiin heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Convoy – tärkeimmät ominaisuudet

Luotettava toimitus

Automaattiset eksponentiaaliset ja lineaariset uudelleenyritysstrategiat estävät tilapäisten vikojen aiheuttaman webhook-tapahtumien menetyksen asiakkaan päätepisteissä.

Allekirjoituksen vahvistus

Allekirjoita lähtevät pyynnöt HMAC:lla ja vahvista saapuvat webhookit, jotta lähettäjä ja vastaanottaja voivat luottaa jokaiseen tapahtumaan.

Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli

Tarkasta, suodata ja toista jokainen webhook-toimitus sisäänrakennetusta käyttöliittymästä ilman mukautettujen virheenkorjaustyökalujen kirjoittamista.

Kaksisuuntainen yhdyskäytävä

Toimii sekä lähtevänä julkaisijana asiakkaille että saapuvana yhdyskäytävänä kolmannen osapuolen webhookien turvalliseen vastaanottamiseen.

Skaalautuvat työntekijät

Erilliset verkko- ja agenttiprosessit mahdollistavat syötön ja toimituksen suorituskyvyn skaalaamisen itsenäisesti tapahtumamäärän kasvaessa.

Itse ylläpidetty data

Webhook-hyötykuormat, päätepisteen salaisuudet ja toimitushistoria pysyvät infrastruktuurissasi ilman tapahtumakohtaisia SaaS-maksuja.

Convoy – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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