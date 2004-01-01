Convoy on avoimen lähdekoodin pilvinatiivi webhook-yhdyskäytävä, joka on rakennettu turvallisesti vastaanottamaan, tallentamaan, virheenkorjaamaan, toimittamaan ja hallitsemaan miljoonia webhook-tapahtumia mittakaavassa. Se on suunniteltu insinööritiimeille, jotka lähettävät tapahtumia asiakkaille tai vastaanottavat tapahtumia kolmansilta osapuolilta, ja se ratkaisee luotettavan webhook-infrastruktuurin rakentamisen operatiiviset haasteet – automaattiset uudelleenyritykset, allekirjoituksen vahvistuksen, epäonnistuneiden viestien käsittelyn ja kattavan hallintapaneelin jokaisen toimituksen tarkasteluun.

Convoy'n itseisännöinti pitää tapahtumakuormat, asiakkaan päätepisteet ja toimituslokit VPS:ssäsi ilman tapahtumakohtaista hinnoittelua ja ilman kolmannen osapuolen näkyvyyttä liikenteeseesi. PostgreSQL ja Redis toimitetaan esikonfiguroituina, joten yhdyskäytävä on valmis tuotannon webhook-työkuormiin heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.