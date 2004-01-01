Asenna Convoy yhden napsautuksen asennuksella.
Pilvinatiivi avoimen lähdekoodin webhook-yhdyskäytävä miljoonien webhook-tapahtumien vastaanottamiseen, tallentamiseen, virheenkorjaukseen ja luotettavaan toimittamiseen.
Convoy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Convoy – mitä sillä voi rakentaa?
Convoy on avoimen lähdekoodin pilvinatiivi webhook-yhdyskäytävä, joka on rakennettu turvallisesti vastaanottamaan, tallentamaan, virheenkorjaamaan, toimittamaan ja hallitsemaan miljoonia webhook-tapahtumia mittakaavassa. Se on suunniteltu insinööritiimeille, jotka lähettävät tapahtumia asiakkaille tai vastaanottavat tapahtumia kolmansilta osapuolilta, ja se ratkaisee luotettavan webhook-infrastruktuurin rakentamisen operatiiviset haasteet – automaattiset uudelleenyritykset, allekirjoituksen vahvistuksen, epäonnistuneiden viestien käsittelyn ja kattavan hallintapaneelin jokaisen toimituksen tarkasteluun.
Convoy'n itseisännöinti pitää tapahtumakuormat, asiakkaan päätepisteet ja toimituslokit VPS:ssäsi ilman tapahtumakohtaista hinnoittelua ja ilman kolmannen osapuolen näkyvyyttä liikenteeseesi. PostgreSQL ja Redis toimitetaan esikonfiguroituina, joten yhdyskäytävä on valmis tuotannon webhook-työkuormiin heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.
Convoy – tärkeimmät ominaisuudet
Luotettava toimitus
Automaattiset eksponentiaaliset ja lineaariset uudelleenyritysstrategiat estävät tilapäisten vikojen aiheuttaman webhook-tapahtumien menetyksen asiakkaan päätepisteissä.
Allekirjoituksen vahvistus
Allekirjoita lähtevät pyynnöt HMAC:lla ja vahvista saapuvat webhookit, jotta lähettäjä ja vastaanottaja voivat luottaa jokaiseen tapahtumaan.
Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli
Tarkasta, suodata ja toista jokainen webhook-toimitus sisäänrakennetusta käyttöliittymästä ilman mukautettujen virheenkorjaustyökalujen kirjoittamista.
Kaksisuuntainen yhdyskäytävä
Toimii sekä lähtevänä julkaisijana asiakkaille että saapuvana yhdyskäytävänä kolmannen osapuolen webhookien turvalliseen vastaanottamiseen.
Skaalautuvat työntekijät
Erilliset verkko- ja agenttiprosessit mahdollistavat syötön ja toimituksen suorituskyvyn skaalaamisen itsenäisesti tapahtumamäärän kasvaessa.
Itse ylläpidetty data
Webhook-hyötykuormat, päätepisteen salaisuudet ja toimitushistoria pysyvät infrastruktuurissasi ilman tapahtumakohtaisia SaaS-maksuja.
Convoy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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