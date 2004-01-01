Hermes Workspace on avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä, joka muuttaa Hermes AI -agentin (NousResearchin kehittämä) täysin varustelluksi komentokeskukseksi. Se yhdistää monimallisen chatin, pysyvän muistin, yli 100 taidon luettelon, integroidun selainpohjaisen terminaalin ja Conductorin rinnakkaisten ala-agenttien orkestrointiin – kaikki yhdessä itse isännöidyssä käyttöliittymässä.

Hermes Workspacen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että keskustelusi, agentin muisti ja tunnistetiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Saat täyden hallinnan siitä, mitä tekoälypalveluntarjoajaa käytät (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral ja muita), ilman viestikohtaisia maksuja ja ilman, että tietoja poistuu palvelimeltasi.