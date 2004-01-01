Ota Hermes Workspace käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin komentokeskus Hermes-tekoälyagentillesi – chat, muisti, taidot, pääte ja tiedostot yhdessä käyttöliittymässä.
Hermes Workspace – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hermes Workspace – mitä sillä voi rakentaa?
Hermes Workspace on avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä, joka muuttaa Hermes AI -agentin (NousResearchin kehittämä) täysin varustelluksi komentokeskukseksi. Se yhdistää monimallisen chatin, pysyvän muistin, yli 100 taidon luettelon, integroidun selainpohjaisen terminaalin ja Conductorin rinnakkaisten ala-agenttien orkestrointiin – kaikki yhdessä itse isännöidyssä käyttöliittymässä.
Hermes Workspacen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että keskustelusi, agentin muisti ja tunnistetiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Saat täyden hallinnan siitä, mitä tekoälypalveluntarjoajaa käytät (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral ja muita), ilman viestikohtaisia maksuja ja ilman, että tietoja poistuu palvelimeltasi.
Hermes Workspace – tärkeimmät ominaisuudet
Monimallikeskustelu
Vaihda Claude-, GPT-, Gemini-, Ollama-paikallisten mallien ja minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen välillä keskustelun aikana menettämättä kontekstia.
Pysyvä muisti & 100+ taitoa
Agentti muistaa istuntojen välillä ja voi hyödyntää laajaa taitoluetteloa. Selaa ja muokkaa muistia ja taitoja suoraan käyttöliittymästä.
Integroitu pääte
Suorita komentoja suoraan työtilan sisällä täysvärisellä, selaimessa toimivalla pty:llä — ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa erilliseen SSH-istuntoon.
Ohjain — Rinnakkaiset agentit
Käynnistä ja valvo useita ala-agentteja rinnakkain Conductor-tehtäväorkestraattorin ja reaaliaikaisen työntekijäverkon avulla.
Mobiililähtöinen PWA
Täysi ominaisuuspariteetti työpöydällä, tabletilla ja puhelimella. Asenna aloitusnäytöllesi ja käytä push-ilmoitusten kanssa.
Itse isännöity datan omistajuus
Kaikki agentti-istunnot, muisti ja API-tunnukset pysyvät VPS-palvelimellasi ilman käyttörajoituksia ja ilman kolmannen osapuolen tiedonjakoa.
Hermes Workspace – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.