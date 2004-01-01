Asenna Super Productivity yhden napsautuksen asennuksella.
Edistyksellinen tehtävienhallinta, joka yhdistää tehtävälistat, ajanseurannan, Pomodoro-ajastimen ja integraatiot Jiran, GitHubin ja GitLabin kanssa yhdeksi työkaluksi.
Super Productivity – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Super Productivity – mitä sillä voi rakentaa?
Super Productivity yhdistää tehtävienhallinnan, ajanseurannan ja kehittäjätyökalujen integraatiot yhdeksi sovellukseksi. Se yhdistää jäsennellyt tehtävälistat Pomodoro-pohjaiseen aikaboksaukseen, automaattiseen työaikakirjanpidon luomiseen ja suoriin integraatioihin Jiran, GitHubin, GitLabiin ja Trelloon – jotta määrätyt tehtävät siirtyvät tehtävälistallesi ilman manuaalista syöttöä ja työlokit synkronoituvat automaattisesti takaisin.
Itseisännöinti VPS-palvelimellasi tekee Super Productivitysta käytettävän mistä tahansa selaimesta ilman työpöytäsovelluksen asentamista, samalla kun tehtävätietosi, asiakastietosi ja työtapasi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei analytiikkaa, ei telemetriaa eikä käyttäjäkohtaisia maksuja.
Super Productivity – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu ajanseuranta
Seuraa tehtäväkohtaista aikaa automaattisen tuntilomakkeen luonnilla – ihanteellinen asiakaslaskutukseen, sprinttiraportointiin ja sen ymmärtämiseen, mihin tuntisi kuluvat.
Pomodoro-ajastin
Sisäänrakennettu Pomodoro-tekniikan tuki konfiguroitavilla työ- ja taukoväleillä sekä muistutukset keskittymisen ylläpitämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.
Jira- ja GitHub-synkronointi
Tuo automaattisesti osoitetut Jira-tehtävät ja GitHub-ongelmat tehtäväluetteloosi ja lähetä työlokit takaisin pitääksesi projektityökalut synkronoituna.
Alitehtävät ja projektit
Järjestä työ hierarkkisilla alitehtävillä, projekteilla ja värikoodatuilla tunnisteilla, jotta monimutkaiset aloitteet pysyvät jäsenneltyinä ja hallittavina.
Tuottavuusmittarit
Seuraa suoritettuja tehtäviä, keskittymisaikaa ja päivittäisiä rutiineja ajan mittaan, jotta voit tunnistaa työnkulun pullonkaulat ja parantaa tapojasi.
Super Productivity – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.