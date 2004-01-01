Super Productivity yhdistää tehtävienhallinnan, ajanseurannan ja kehittäjätyökalujen integraatiot yhdeksi sovellukseksi. Se yhdistää jäsennellyt tehtävälistat Pomodoro-pohjaiseen aikaboksaukseen, automaattiseen työaikakirjanpidon luomiseen ja suoriin integraatioihin Jiran, GitHubin, GitLabiin ja Trelloon – jotta määrätyt tehtävät siirtyvät tehtävälistallesi ilman manuaalista syöttöä ja työlokit synkronoituvat automaattisesti takaisin.

Itseisännöinti VPS-palvelimellasi tekee Super Productivitysta käytettävän mistä tahansa selaimesta ilman työpöytäsovelluksen asentamista, samalla kun tehtävätietosi, asiakastietosi ja työtapasi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei analytiikkaa, ei telemetriaa eikä käyttäjäkohtaisia maksuja.