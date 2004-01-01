Asenna ShipShipShip yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity muutosloki- ja tiekartta-alusta, jossa on yhteisön äänestys, emoji-reaktiot ja uutiskirjeautomaatio.
ShipShipShip – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ShipShipShip – mitä sillä voi rakentaa?
ShipShipShip on avoimen lähdekoodin muutosloki- ja tiekarttasovellus, joka auttaa tuotetiimejä jakamaan päivityksiä ja keräämään yhteisön palautetta yhdessä paikassa. SvelteKitillä ja Go:lla rakennettu, se yhdistää hiotun julkisen muutoslokin kanban-tyyliseen hallintapaneeliin, jossa jokainen julkaisu, korjaus ja tuleva idea on esillä ansaittujen äänien ja reaktioiden rinnalla.
ShipShipShipin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilaajalistat, SMTP-tunnukset ja palautetiedot omassa hallinnassasi, poistaa isännöityjen vaihtoehtojen käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinun brändätä julkisen sivun tuotteeseesi sopivilla asennettavilla teemoilla.
ShipShipShip – tärkeimmät ominaisuudet
Yhteisöäänestys
Vierailijat äänestävät ehdotetuista ominaisuuksista, jotta tiimi voi priorisoida tiekartan todellisen kysynnän perusteella sisäisten arvausten sijaan.
Emojireaktiot
Kahdeksan reaktiotyyppiä antavat lukijoiden reagoida jokaiseen merkintään, antaen kevyen signaalin pakottamatta heitä rekisteröitymisprosessin läpi.
Kanban-etenemissuunnitelma
Vedä ja pudota -taulu mukautettavilla tiloilla pitää kaikki ehdotetut, työn alla olevat ja toimitetut kohteet näkyvinä koko tiimille.
Uutiskirjeautomaatio
SMTP-pohjaiset uutiskirjeet lähetetään automaattisesti, kun merkinnän tila muuttuu, jotta tilaajat saavat tiedon julkaisuista ilman manuaalisia lähetyksiä.
Asennettavat teemat
Manifestipohjainen teemajärjestelmä erottaa hallintapaneelin julkisesta muutoslokista, jotta voit sovittaa tuotteesi brändäyksen täsmälleen.
RESTful API
Täydellinen REST API tapahtumille, reaktioille, äänille ja uutiskirjeen tilaajille helpottaa integrointia CI/CD- tai markkinointityökaluihin.
ShipShipShip – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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