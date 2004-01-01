ShipShipShip on avoimen lähdekoodin muutosloki- ja tiekarttasovellus, joka auttaa tuotetiimejä jakamaan päivityksiä ja keräämään yhteisön palautetta yhdessä paikassa. SvelteKitillä ja Go:lla rakennettu, se yhdistää hiotun julkisen muutoslokin kanban-tyyliseen hallintapaneeliin, jossa jokainen julkaisu, korjaus ja tuleva idea on esillä ansaittujen äänien ja reaktioiden rinnalla.

ShipShipShipin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilaajalistat, SMTP-tunnukset ja palautetiedot omassa hallinnassasi, poistaa isännöityjen vaihtoehtojen käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinun brändätä julkisen sivun tuotteeseesi sopivilla asennettavilla teemoilla.