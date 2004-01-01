Asenna Wingfit yhden napsautuksen asennuksella.
Minimalistinen avoimen lähdekoodin kuntoilusovellus harjoitusten kirjaamiseen, liikkeiden seuraamiseen ja henkilökohtaisen edistymisen seurantaan yksityisesti.
Wingfit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wingfit – mitä sillä voi rakentaa?
Wingfit on minimalistinen itsehostattu kuntoilun seurantatyökalu, joka keskittyy yksinkertaisuuteen ja yksityisyyteen. Se tarjoaa selkeän käyttöliittymän harjoitusten kirjaamiseen, sarjojen ja toistojen seuraamiseen sekä henkilökohtaisen kuntoilun edistymisen seurantaan ajan mittaan ilman mainoksia, tilauksia tai tietojen jakamista kolmansien osapuolten palveluiden kanssa.
Wingfitin itsehostaus VPS:llä pitää kaikki kuntotietosi täysin yksityisinä omassa infrastruktuurissasi. Kevyt yhden palvelun käyttöönotto ei vaadi ulkoista tietokantaa, mikä tekee asennuksesta nopean ja ylläpidosta minimaalisen, samalla kun saat pysyvän kuntolokin, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta.
Wingfit – tärkeimmät ominaisuudet
Treenien kirjaaminen
Kirjaa yksittäiset harjoitukset sarjoineen, toistoineen ja painoineen luodaksesi täydellisen tiedon jokaisesta harjoituskerrasta.
Edistymisen seuranta
Seuraa voima- ja volyymitrendejä ajan mittaan mitataksesi kuntokehitystä ja tunnistaaksesi kehityskohteita.
Toteutettu yksityisyys etusijalla
Kaikki kuntotiedot pysyvät VPS-palvelimellasi ilman kolmannen osapuolen pilvisynkronointia, analytiikkaa tai mainontaa.
Kevyt käyttöönotto
Yhden palvelun kontti vähäisillä resurssivaatimuksilla tekee Wingfitistä helpon ajaa muiden sovellusten rinnalla.
Wingfit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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