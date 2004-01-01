Wingfit on minimalistinen itsehostattu kuntoilun seurantatyökalu, joka keskittyy yksinkertaisuuteen ja yksityisyyteen. Se tarjoaa selkeän käyttöliittymän harjoitusten kirjaamiseen, sarjojen ja toistojen seuraamiseen sekä henkilökohtaisen kuntoilun edistymisen seurantaan ajan mittaan ilman mainoksia, tilauksia tai tietojen jakamista kolmansien osapuolten palveluiden kanssa.

Wingfitin itsehostaus VPS:llä pitää kaikki kuntotietosi täysin yksityisinä omassa infrastruktuurissasi. Kevyt yhden palvelun käyttöönotto ei vaadi ulkoista tietokantaa, mikä tekee asennuksesta nopean ja ylläpidosta minimaalisen, samalla kun saat pysyvän kuntolokin, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta.