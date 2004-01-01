Node-RED on virtauspohjainen visuaalinen ohjelmointityökalu, joka on rakennettu Node.js:n päälle ja jonka avulla voit yhdistää laitteistoja, API-rajapintoja ja verkkopalveluita selaimessa toimivan vedä ja pudota -editorin avulla. Alun perin IBM:n kehittämä ja nyt OpenJS Foundationin ylläpitämä, se yksinkertaistaa automaatiotyönkulkujen rakentamista ilman monimutkaisen koodin kirjoittamista — yhdistä solmuja piirtoalustalla ja ota käyttöön sekunneissa.

Node-REDin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan työnkulkuistasi ja niiden käsittelemistä arkaluonteisista tiedoista, ilman käyttörajoituksia, nopeuden rajoituksia tai riippuvuutta pilvialustasta. Olitpa sitten automatisoimassa IoT-antureita, integroimassa yrityspalveluita tai orkestroimassa API-putkia, Node-RED tarjoaa joustavan, laajennettavan ajonaikaisen ympäristön, joka toimii missä tahansa sitä tarvitset.