Asenna Node-RED yhdellä klikkauksella.
Vähäkoodinen visuaalinen ohjelmointityökalu IoT-laitteiden, API-rajapintojen ja verkkopalveluiden yhdistämiseen.
Node-RED – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Node-RED – mitä sillä voi rakentaa?
Node-RED on virtauspohjainen visuaalinen ohjelmointityökalu, joka on rakennettu Node.js:n päälle ja jonka avulla voit yhdistää laitteistoja, API-rajapintoja ja verkkopalveluita selaimessa toimivan vedä ja pudota -editorin avulla. Alun perin IBM:n kehittämä ja nyt OpenJS Foundationin ylläpitämä, se yksinkertaistaa automaatiotyönkulkujen rakentamista ilman monimutkaisen koodin kirjoittamista — yhdistä solmuja piirtoalustalla ja ota käyttöön sekunneissa.
Node-REDin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan työnkulkuistasi ja niiden käsittelemistä arkaluonteisista tiedoista, ilman käyttörajoituksia, nopeuden rajoituksia tai riippuvuutta pilvialustasta. Olitpa sitten automatisoimassa IoT-antureita, integroimassa yrityspalveluita tai orkestroimassa API-putkia, Node-RED tarjoaa joustavan, laajennettavan ajonaikaisen ympäristön, joka toimii missä tahansa sitä tarvitset.
Node-RED – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen vuokaavioeditori
Selaimessa toimiva vedä ja pudota -editori antaa sinun rakentaa ja ottaa käyttöön monimutkaisia integraatioita ilman koodin kirjoittamista, tehden automaatiosta kaikkien saatavilla olevan.
4 000+ yhteisösolmua
Asenna solmuja MQTT:lle, HTTP:lle, tietokannoille, pilvipalveluiden API:eille ja sadoille muille palveluille suoraan sisäänrakennetusta palettihallinnasta.
IoT ja MQTT natiivi
Ensiluokkainen tuki MQTT:lle, Modbusille ja muille IoT-protokollille tekee Node-REDistä standardialustan älykkäälle kodille ja teollisuusautomaatiolle.
JavaScript-funktiosolmut
Kirjoita mukautettua JavaScriptiä työnkulkujen sisällä käsitelläksesi monimutkaisia tiedonmuunnoksia ja liiketoimintalogiikkaa poistumatta visuaalisesta editorista.
Työnkulun jakaminen ja kirjasto
Vie työnkulkuja JSON-muodossa ja tuo valmiita työnkulkuja Node-RED-yhteisön kirjastosta aloittaaksesi yleisten integraatioiden käytön välittömästi.
Node-RED – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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