Jopa 69 % alennus PiGallery2 tuotteelle

Asenna PiGallery2 yhden napsautuksen asennuksena.

Nopea, hakemistopohjainen itse ylläpidetty valokuvagalleria, joka muuttaa levyllä olevan kuvakansion tyylikkääksi verkkoalbumiksi.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna PiGallery2 yhden napsautuksen asennuksena.

PiGallery2 – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

PiGallery2 – mitä sillä voi rakentaa?

PiGallery2 on avoimen lähdekoodin itse isännöity valokuvagalleria, joka ottaa kuvahakemiston levyltä ja tarjoaa sen nopeana, modernina verkkogalleriana – ei latausputkea, ei omistettua tietokantaa, ei SaaS-riippuvuutta. Jo käyttämäsi hakemistorakenne muuttuu albumirakenteeksi, jota kävijät selaavat, joten se toimii yhtä hyvin henkilökohtaisille valokuva-arkistoille, tapahtumagallerioille, perhelomakuva-albumeille ja kevyille portfolioille.

PiGallery2:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvat ja metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne olisivat julkisessa valokuvapalvelussa, joka louhii kuvien sisältöä kasvojentunnistusta tai koulutusdataa varten. Node.js-taustaohjelma on tarkoituksella kevyt – se suunniteltiin toimimaan hyvin Raspberry Pi:llä – joten pieni VPS-paketti isännöi mukavasti kymmeniä tuhansia kuvia tarjoten samalla nopeita pikkukuvia ja monipuolisen käyttöliittymän.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

PiGallery2 – tärkeimmät ominaisuudet

Hakemisto edellä -malli

Olemassa oleva kansiorakenteesi muuttuu albumihierarkiaksi — pudota uusia kuvia sisään SCP:n, rsyncin tai synkronointityökalun kautta, ja ne ilmestyvät galleriaan automaattisesti.

Nopeat pikkukuvat

Tausta-indeksoija luo pikkukuvia useassa koossa, jotka on tallennettu välimuistiin levylle, jotta kävijät saavat sujuvan vierityksen jopa kylmillä latauksilla.

EXIF ja karttanäkymä

Lukee EXIF-metatietoja mahdollistaakseen valokuvakohtaiset infosivut, geotagatut karttanäkymät ja haun kameran, päivämäärän tai tunnisteen perusteella.

Haku ja suodatus

Hae päivämääräalueen, sijainnin, kasvojen, tunnisteiden, arvioiden tai tiedostonimen perusteella ilman ulkoisia indeksoijia — kaikki metatiedot pysyvät paikallisessa SQLite-tietokannassa.

Jakaminen ja yksityisyys

Luo jaettavia linkkejä albumikohtaisesti valinnaisilla salasanoilla ja vanhenemispäivillä, tai rajoita albumeja vain todennetuille käyttäjille.

Vain luku -kirjasto

Kuvahakemisto on liitetty vain luku -tilassa, jotta palvelin ei voi vahingossa muokata tai poistaa alkuperäisiä kuvia skannausten tai pikkukuvien luonnin aikana.

PiGallery2 – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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