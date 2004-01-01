Asenna PiGallery2 yhden napsautuksen asennuksena.
Nopea, hakemistopohjainen itse ylläpidetty valokuvagalleria, joka muuttaa levyllä olevan kuvakansion tyylikkääksi verkkoalbumiksi.
PiGallery2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PiGallery2 – mitä sillä voi rakentaa?
PiGallery2 on avoimen lähdekoodin itse isännöity valokuvagalleria, joka ottaa kuvahakemiston levyltä ja tarjoaa sen nopeana, modernina verkkogalleriana – ei latausputkea, ei omistettua tietokantaa, ei SaaS-riippuvuutta. Jo käyttämäsi hakemistorakenne muuttuu albumirakenteeksi, jota kävijät selaavat, joten se toimii yhtä hyvin henkilökohtaisille valokuva-arkistoille, tapahtumagallerioille, perhelomakuva-albumeille ja kevyille portfolioille.
PiGallery2:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvat ja metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne olisivat julkisessa valokuvapalvelussa, joka louhii kuvien sisältöä kasvojentunnistusta tai koulutusdataa varten. Node.js-taustaohjelma on tarkoituksella kevyt – se suunniteltiin toimimaan hyvin Raspberry Pi:llä – joten pieni VPS-paketti isännöi mukavasti kymmeniä tuhansia kuvia tarjoten samalla nopeita pikkukuvia ja monipuolisen käyttöliittymän.
PiGallery2 – tärkeimmät ominaisuudet
Hakemisto edellä -malli
Olemassa oleva kansiorakenteesi muuttuu albumihierarkiaksi — pudota uusia kuvia sisään SCP:n, rsyncin tai synkronointityökalun kautta, ja ne ilmestyvät galleriaan automaattisesti.
Nopeat pikkukuvat
Tausta-indeksoija luo pikkukuvia useassa koossa, jotka on tallennettu välimuistiin levylle, jotta kävijät saavat sujuvan vierityksen jopa kylmillä latauksilla.
EXIF ja karttanäkymä
Lukee EXIF-metatietoja mahdollistaakseen valokuvakohtaiset infosivut, geotagatut karttanäkymät ja haun kameran, päivämäärän tai tunnisteen perusteella.
Haku ja suodatus
Hae päivämääräalueen, sijainnin, kasvojen, tunnisteiden, arvioiden tai tiedostonimen perusteella ilman ulkoisia indeksoijia — kaikki metatiedot pysyvät paikallisessa SQLite-tietokannassa.
Jakaminen ja yksityisyys
Luo jaettavia linkkejä albumikohtaisesti valinnaisilla salasanoilla ja vanhenemispäivillä, tai rajoita albumeja vain todennetuille käyttäjille.
Vain luku -kirjasto
Kuvahakemisto on liitetty vain luku -tilassa, jotta palvelin ei voi vahingossa muokata tai poistaa alkuperäisiä kuvia skannausten tai pikkukuvien luonnin aikana.
PiGallery2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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