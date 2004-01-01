PiGallery2 on avoimen lähdekoodin itse isännöity valokuvagalleria, joka ottaa kuvahakemiston levyltä ja tarjoaa sen nopeana, modernina verkkogalleriana – ei latausputkea, ei omistettua tietokantaa, ei SaaS-riippuvuutta. Jo käyttämäsi hakemistorakenne muuttuu albumirakenteeksi, jota kävijät selaavat, joten se toimii yhtä hyvin henkilökohtaisille valokuva-arkistoille, tapahtumagallerioille, perhelomakuva-albumeille ja kevyille portfolioille.

PiGallery2:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvat ja metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne olisivat julkisessa valokuvapalvelussa, joka louhii kuvien sisältöä kasvojentunnistusta tai koulutusdataa varten. Node.js-taustaohjelma on tarkoituksella kevyt – se suunniteltiin toimimaan hyvin Raspberry Pi:llä – joten pieni VPS-paketti isännöi mukavasti kymmeniä tuhansia kuvia tarjoten samalla nopeita pikkukuvia ja monipuolisen käyttöliittymän.