Ota Dependency-Track käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin komponenttianalyysialusta, joka valvoo jatkuvasti ohjelmistojen osaluetteloita haavoittuvuuksien, vanhentuneiden komponenttien ja lisenssiriskien varalta.
Dependency-Track – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dependency-Track – mitä sillä voi rakentaa?
Dependency-Track on OWASP:n lippulaivaprojekti, joka antaa tietoturva- ja suunnittelutiimeille jatkuvan näkyvyyden ohjelmistojen toimitusketjun riskeihin. Se vastaanottaa ohjelmistojen osaluettelon (SBOM) dokumentteja CycloneDX-muodossa ja analysoi jokaisen komponentin auktoriteettisia haavoittuvuustietolähteitä vastaan, mukaan lukien National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index ja VulnDB — joten yksittäinen CVE-paljastus ilmestyy välittömästi jokaiseen projektiin, joka sisältää kyseisen kirjaston.
Dependency-Trackin itseisännöinti pitää SBOM-tiedot ja haavoittuvuushavainnot omista sovelluksistasi kokonaan infrastruktuurisi sisällä, mikä on tärkeää organisaatioille, joilla on sääntelyyn tai sopimuksiin perustuvia rajoituksia toimitusketjun telemetriatietojen sijainnista. PostgreSQL-pohjainen käyttöönotto säilyttää täydellisen tarkastusketjun komponenttivarastoista ja käytäntöpäätöksistä jokaisen julkaisun osalta.
Dependency-Track – tärkeimmät ominaisuudet
SBOM-sisäänotto
Hyväksyy CycloneDX-materiaaliluettelot suoraan CI/CD-putkista, rakennustyökaluista ja SCA-skannereista – sovelluspalvelimille ei tarvita agenttiasennusta.
Monilähteiset haavoittuvuustiedot
Yhdistää jokaisen komponentin NVD:n, GitHub Advisories -palvelun, OSS Indexin ja VulnDB:n tietoihin, jotta vasta julkistetut CVE-haavoittuvuudet ilmestyvät heti kaikkiin niihin vaikuttaviin projekteihin.
Käytäntömoottori
Määrittele ja pane täytäntöön käytäntöjä koskien haavoittuvuuksien vakavuutta, lisenssiperheitä ja komponenttien ikää, ja keskeytä CI-koontiversiot, kun projektit rikkovat organisaation standardeja.
Lisenssin vaatimustenmukaisuus
Tunnistaa kaikki lisenssit riippuvuuskaavion läpi ja merkitsee yhteensopimattomat tai rajoitetut lisenssit ennen kuin ne päätyvät julkaisuun.
EPSS ja hyödyntämisen konteksti
Priorisoi löydökset hyödyntämisen ennustamisen pisteytysjärjestelmän (EPSS) ja tunnettujen hyväksikäytettyjen indikaattoreiden avulla keskittäen korjaustoimet niihin haavoittuvuuksiin, joihin todennäköisimmin hyökätään.
REST API ja webhookit
Täysi REST API ja lähtevät ilmoitukset Slackiin, Microsoft Teamsiin, Jiraan ja webhookeihin antavat sinun yhdistää löydökset olemassa oleviin tiketti- ja hälytystyönkulkuihin.
Dependency-Track – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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