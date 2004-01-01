Dependency-Track on OWASP:n lippulaivaprojekti, joka antaa tietoturva- ja suunnittelutiimeille jatkuvan näkyvyyden ohjelmistojen toimitusketjun riskeihin. Se vastaanottaa ohjelmistojen osaluettelon (SBOM) dokumentteja CycloneDX-muodossa ja analysoi jokaisen komponentin auktoriteettisia haavoittuvuustietolähteitä vastaan, mukaan lukien National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index ja VulnDB — joten yksittäinen CVE-paljastus ilmestyy välittömästi jokaiseen projektiin, joka sisältää kyseisen kirjaston.

Dependency-Trackin itseisännöinti pitää SBOM-tiedot ja haavoittuvuushavainnot omista sovelluksistasi kokonaan infrastruktuurisi sisällä, mikä on tärkeää organisaatioille, joilla on sääntelyyn tai sopimuksiin perustuvia rajoituksia toimitusketjun telemetriatietojen sijainnista. PostgreSQL-pohjainen käyttöönotto säilyttää täydellisen tarkastusketjun komponenttivarastoista ja käytäntöpäätöksistä jokaisen julkaisun osalta.