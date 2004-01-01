Asenna RetroAssembly yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity retropelikirjasto ja selainpohjainen emulaattori, joka tukee yli 25 klassista konsolia automaattisella kuvituksella ja tallennustiloilla.
RetroAssembly – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RetroAssembly – mitä sillä voi rakentaa?
RetroAssembly on itse isännöity verkkosovellus, joka muuttaa selaimesi henkilökohtaiseksi retro-pelikaapiksi. Lataa ROM-kokoelmasi ja pelaa pelejä yli 25 klassiselta alustalta – mukaan lukien NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ja Atari – suoraan selaimessa ilman lisäosia tai latauksia.
Alusta hakee kansikuvia ja pelien metatietoja automaattisesti, joten kirjastosi näyttää oikealta kokoelmalta tiedostoluettelon sijaan. Tallennustilat, pelin kelaus taaksepäin, retrotyyliset shader-efektit ja näytöllä olevat mobiiliohjaimet ovat kaikki sisäänrakennettuja. Itseisännöinti pitää ROM-kokoelmasi omalla palvelimellasi, yksityisenä ja vain luomillesi tileille saatavilla.
RetroAssembly – tärkeimmät ominaisuudet
25+ konsolituki
Pelaa pelejä NES:ltä, SNES:ltä, Sega Genesisiltä, Game Boylta, Arcadelta, Atari 2600:lta, Virtual Boylta, WonderSwanilta ja monilta muilta alustoilta selaimessa.
Automaattinen kuvituksen tunnistus
Laatikoiden kannet ja pelien metatiedot haetaan automaattisesti, jotta kirjastosi näyttää monipuolisia visuaalisia elementtejä pelkkien tiedostonimien sijaan.
Tallennustilat ja kelaus taaksepäin
Tallenna ja palauta edistyminen milloin tahansa automaattisten tilannekuvien ja pelin kelaustoiminnon avulla tuetuilla emulaattoreilla.
Mobiiliystävälliset ohjaimet
Sisäänrakennettu näytöllä näkyvä virtuaaliohjain tekee pelaamisesta helppoa puhelimilla ja tableteilla ilman fyysistä peliohjainta.
Retro visuaaliset shaderit
Valinnaiset CRT- ja muut varjostinefektit jäljittelevät alkuperäisten laitteistonäyttöjen ulkoasua aidomman kokemuksen tarjoamiseksi.
RetroAssembly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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