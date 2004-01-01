RetroAssembly on itse isännöity verkkosovellus, joka muuttaa selaimesi henkilökohtaiseksi retro-pelikaapiksi. Lataa ROM-kokoelmasi ja pelaa pelejä yli 25 klassiselta alustalta – mukaan lukien NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ja Atari – suoraan selaimessa ilman lisäosia tai latauksia.

Alusta hakee kansikuvia ja pelien metatietoja automaattisesti, joten kirjastosi näyttää oikealta kokoelmalta tiedostoluettelon sijaan. Tallennustilat, pelin kelaus taaksepäin, retrotyyliset shader-efektit ja näytöllä olevat mobiiliohjaimet ovat kaikki sisäänrakennettuja. Itseisännöinti pitää ROM-kokoelmasi omalla palvelimellasi, yksityisenä ja vain luomillesi tileille saatavilla.