Asenna Pydio Cells yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tiedostojen jakamisen ja dokumenttien yhteistyöalusta tiimityötiloilla, julkisilla linkeillä ja modernilla verkkokäyttöliittymällä.
Pydio Cells – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pydio Cells – mitä sillä voi rakentaa?
Pydio Cells on itse isännöity sisällön yhteistyöalusta — PydioSharen moderni seuraaja. Se yhdistää turvallisen tiedostojen jakamisen, tiimityötilat, julkisten linkkien luomisen, selaimessa tapahtuvan asiakirjojen esikatselun ja tarkan pääsynhallinnan, jotka perustuvat nopeaan Go-pohjaiseen taustaohjelmaan ja hiottuun verkkokäyttöliittymään, ja kilpailee tasapäisesti kaupallisten tarjoajien, kuten Boxin, Dropbox Businessin ja SharePointin, kanssa.
Pydio Cellsin itse isännöiminen VPS:llä pitää arkaluontoiset asiakirjasi, tiimityötilasi ja ulkoiset jakolinkkisi täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, tallennustilarajoituksia ja ilman kolmannen osapuolen alustaa, joka voi muuttaa ehtoja tai hinnoittelua milloin tahansa.
Pydio Cells – tärkeimmät ominaisuudet
Tiimin työtilat ja roolit
Luo tiimikohtaisia työtiloja yksityiskohtaisella roolipohjaisella pääsynhallinnalla, jotta oikeat henkilöt näkevät oikeat kansiot ilman manuaalista käyttöoikeuksien jongleerausta.
Julkiset jakolinkit
Luo jaettavia lataus- tai lähetyslinkkejä valinnaisilla salasanoilla, vanhentumispäivillä ja latausrajoituksilla – täydellinen tiedostojen lähettämiseen ulkoisille asiakkaille.
Tiedoston esikatselu selaimessa
Esikatsele PDF-tiedostoja, kuvia, videoita, ääntä ja Office-asiakirjoja suoraan selaimessa ilman, että niitä tarvitsee ensin ladata tai asentaa natiivisovelluksia.
WebDAV- ja S3-käyttö
Yhdistä työpöydän synkronointiohjelmista, mobiilisovelluksista ja S3-yhteensopivista työkaluista, jotta sama sisältö on käytettävissä kaikissa työnkuluissa.
Toimintasyötteet ja haku
Työtilakohtaiset toimintavirrat ja koko tekstin haku asiakirjoista auttavat tiimejä pysymään ajan tasalla muutoksista ja löytämään sisällön nopeasti.
Pydio Cells – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.