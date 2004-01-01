Pydio Cells on itse isännöity sisällön yhteistyöalusta — PydioSharen moderni seuraaja. Se yhdistää turvallisen tiedostojen jakamisen, tiimityötilat, julkisten linkkien luomisen, selaimessa tapahtuvan asiakirjojen esikatselun ja tarkan pääsynhallinnan, jotka perustuvat nopeaan Go-pohjaiseen taustaohjelmaan ja hiottuun verkkokäyttöliittymään, ja kilpailee tasapäisesti kaupallisten tarjoajien, kuten Boxin, Dropbox Businessin ja SharePointin, kanssa.

Pydio Cellsin itse isännöiminen VPS:llä pitää arkaluontoiset asiakirjasi, tiimityötilasi ja ulkoiset jakolinkkisi täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, tallennustilarajoituksia ja ilman kolmannen osapuolen alustaa, joka voi muuttaa ehtoja tai hinnoittelua milloin tahansa.