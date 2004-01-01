Asenna Joplin Server yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity synkronointitaustaohjelma Joplinille, joka pitää muistiinpanosi ja liitteesi yksityisinä kaikilla laitteilla.
Joplin Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Joplin Server – mitä sillä voi rakentaa?
Joplin Server on itse isännöity synkronointitaustaohjelma suositulle avoimen lähdekoodin Joplin-muistiinpanosovellukselle. Se tarjoaa turvallisen, yksityisen keskuksen muistiinpanojen, tehtävien, muistikirjojen ja liitteiden synkronointiin työpöytä-, mobiili- ja pääteohjelmien välillä — luottamatta kolmannen osapuolen pilvipalveluihin, kuten Dropboxiin tai OneDriveen.
Joplin Serverin isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että henkilökohtainen tietopohjasi pysyy täysin hallinnassasi. Voit asettaa tallennusrajat, määrittää varmuuskopiointikäytännöt ja valita, otatko käyttöön päästä päähän -salauksen — ei tilausmaksuja, ei tiedonlouhintaa eikä alustasidonnaisuutta.
Joplin Server – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityinen muistiinpanosynkronointi
Synkronoi muistiinpanot, muistikirjat ja liitteet kaikilla laitteillasi oman palvelimesi kautta, ilman että kolmannen osapuolen pilvipalvelu käsittelee tietojasi.
Päästä päähän -salaus
Suojaa muistiinpanojen sisältö asiakaspään salauksella, jotta vain sinä voit lukea muistiinpanosi – palvelinkaan ei koskaan näe selväkielistä tekstiä.
Monikäyttäjätuki
Luo erilliset tilit perheenjäsenille tai kollegoille, joilla kullakin on oma muistiinpanokokoelmansa ja määritettävät tallennuskiintiöt.
Muistiinpanojen jakaminen
Jaa yksittäisiä muistiinpanoja tai muistikirjoja muiden Joplin Server -käyttäjien kanssa ja hallitse käyttöoikeuksia suoraan asiakassovelluksista.
Kaikki asiakasalustat
Yhdistä Joplin-asiakasohjelmat Windowsissa, macOS:ssä, Linuxissa, iOS:ssä ja Androidissa — jokainen laite synkronoi samalle palvelimelle standardin Joplin-synkronointiprotokollan kautta.
Joplin Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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