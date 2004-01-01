Joplin Server on itse isännöity synkronointitaustaohjelma suositulle avoimen lähdekoodin Joplin-muistiinpanosovellukselle. Se tarjoaa turvallisen, yksityisen keskuksen muistiinpanojen, tehtävien, muistikirjojen ja liitteiden synkronointiin työpöytä-, mobiili- ja pääteohjelmien välillä — luottamatta kolmannen osapuolen pilvipalveluihin, kuten Dropboxiin tai OneDriveen.

Joplin Serverin isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että henkilökohtainen tietopohjasi pysyy täysin hallinnassasi. Voit asettaa tallennusrajat, määrittää varmuuskopiointikäytännöt ja valita, otatko käyttöön päästä päähän -salauksen — ei tilausmaksuja, ei tiedonlouhintaa eikä alustasidonnaisuutta.