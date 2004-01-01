Asenna WAHA yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity WhatsApp HTTP API, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa viestejä yksinkertaisen REST-rajapinnan kautta.
WAHA – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WAHA – mitä sillä voi rakentaa?
WAHA (WhatsApp HTTP API) on avoimen lähdekoodin REST API -palvelin, joka käärii WhatsApp Webin puhtaaksi HTTP-käyttöliittymäksi, jotta mikä tahansa sovellus tai palvelu voi lähettää viestejä, vastaanottaa tapahtumia ja hallita istuntoja ilman selainriippuvuuksia tai kolmannen osapuolen pilvikustannuksia. Se tukee useita moottorin taustajärjestelmiä — tämä malli käyttää NOWEB-moottoria, joka kommunikoi suoraan WebSocketin kautta käynnistämättä selainta, tehden siitä kevyen ja tehokkaan VPS-resurssien suhteen.
WAHA:n itseisännöinti pitää WhatsApp-istuntotietosi, viestisisältösi ja webhook-integraatiosi täysin hallinnassasi. Yhdistä CRM:si, chatbotisi, tukipalvelusi tai sisäinen työkalusi WhatsAppiin minuuteissa käyttämällä standardeja HTTP-kutsuja, sisäänrakennetun verkkokojelaudan ja interaktiivisen Swagger UI:n kanssa, jotka sisältyvät pakettiin.
WAHA – tärkeimmät ominaisuudet
REST API WhatsAppille
Lähetä ja vastaanota WhatsApp-viestejä, mediaa ja tapahtumia dokumentoidun REST-rajapinnan kautta, joka on käytettävissä millä tahansa kielellä tai kehitysympäristöllä.
Sisäänrakennettu verkkohallintapaneeli
Hallitse istuntoja, skannaa QR-koodeja ja seuraa toimintaa verkkokäyttöliittymän kautta kirjoittamatta koodia.
Webhook-tapahtumavirta
Lähetä saapuvat viestit ja tilapäivitykset omiin päätepisteisiisi mukautettavilla tapahtumasuodattimilla ja mukautetuilla otsikoilla.
Istunnon pysyvyys
Istunnot säilyvät automaattisesti konttien uudelleenkäynnistysten jälkeen — QR-koodia ei tarvitse skannata uudelleen uudelleenkäynnistyksen tai päivityksen jälkeen.
Mediatiedostojen käsittely
Lähetä ja vastaanota kuvia, asiakirjoja, äänimuistiinpanoja ja videotiedostoja sisäänrakennetulla paikallisella tallennustilalla vastaanotetulle medialle.
WAHA – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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