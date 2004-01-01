WAHA (WhatsApp HTTP API) on avoimen lähdekoodin REST API -palvelin, joka käärii WhatsApp Webin puhtaaksi HTTP-käyttöliittymäksi, jotta mikä tahansa sovellus tai palvelu voi lähettää viestejä, vastaanottaa tapahtumia ja hallita istuntoja ilman selainriippuvuuksia tai kolmannen osapuolen pilvikustannuksia. Se tukee useita moottorin taustajärjestelmiä — tämä malli käyttää NOWEB-moottoria, joka kommunikoi suoraan WebSocketin kautta käynnistämättä selainta, tehden siitä kevyen ja tehokkaan VPS-resurssien suhteen.

WAHA:n itseisännöinti pitää WhatsApp-istuntotietosi, viestisisältösi ja webhook-integraatiosi täysin hallinnassasi. Yhdistä CRM:si, chatbotisi, tukipalvelusi tai sisäinen työkalusi WhatsAppiin minuuteissa käyttämällä standardeja HTTP-kutsuja, sisäänrakennetun verkkokojelaudan ja interaktiivisen Swagger UI:n kanssa, jotka sisältyvät pakettiin.