Listmonk on nopea, avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja postituslistajärjestelmä, joka on rakennettu Go-kielellä maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Se käsittelee miljoonia tilaajia minimaalisella resurssien käytöllä, tukee edistynyttä segmentointia, personointia ja kampanja-analytiikkaa, ja toimii minkä tahansa SMTP-palveluntarjoajan kanssa. Selkeä hallintakäyttöliittymä tekee listojen hallinnasta ja kampanjoiden lähettämisestä suoraviivaista ilman yritystason markkinointityökalujen turhaa monimutkaisuutta.

Listmonkin itseisännöinti poistaa sähköpostikohtaiset tai tilaajakohtaiset SaaS-maksut, pitää tilaajatietosi kokonaan omassa infrastruktuurissasi ja antaa sinun määrittää lähetysnopeudet ja SMTP-palveluntarjoajat juuri niin kuin työnkulusi vaatii – ilman alustarajoituksia tai toimittajalukitusta.