Ota Listmonk käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Tehokas itse ylläpidettävä uutiskirje- ja postituslistojen hallintaohjelma, joka on rakennettu miljoonille tilaajille.
Listmonk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Listmonk – mitä sillä voi rakentaa?
Listmonk on nopea, avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja postituslistajärjestelmä, joka on rakennettu Go-kielellä maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Se käsittelee miljoonia tilaajia minimaalisella resurssien käytöllä, tukee edistynyttä segmentointia, personointia ja kampanja-analytiikkaa, ja toimii minkä tahansa SMTP-palveluntarjoajan kanssa. Selkeä hallintakäyttöliittymä tekee listojen hallinnasta ja kampanjoiden lähettämisestä suoraviivaista ilman yritystason markkinointityökalujen turhaa monimutkaisuutta.
Listmonkin itseisännöinti poistaa sähköpostikohtaiset tai tilaajakohtaiset SaaS-maksut, pitää tilaajatietosi kokonaan omassa infrastruktuurissasi ja antaa sinun määrittää lähetysnopeudet ja SMTP-palveluntarjoajat juuri niin kuin työnkulusi vaatii – ilman alustarajoituksia tai toimittajalukitusta.
Listmonk – tärkeimmät ominaisuudet
Tilaajien segmentointi
Luo kohdennettuja kampanjoita segmentoimalla tilaajia mukautetuilla attribuuteilla ja dynaamisilla kyselypohjaisilla listoilla.
Kampanja-analytiikka
Seuraa avausprosentteja, klikkausprosentteja, palautuksia ja tilauksen peruutuksia yksityiskohtaisen kampanjakohtaisen raportoinnin avulla.
Useita SMTP-palveluntarjoajia
Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja vikasietotoiminnolla ja palveluntarjoajakohtaisella nopeusrajoituksella maksimoidaksesi toimitettavuuden.
Mallijärjestelmä
Rakenna uudelleenkäytettäviä HTML- ja pelkän tekstin sähköpostimalleja muuttujien korvaamisella henkilökohtaisiin kampanjoihin.
REST API
Hallitse tilaajia, listoja ja kampanjoita ohjelmallisesti kattavan REST API:n kautta.
Tietosuoja & GDPR-työkalut
Sisäänrakennetut tilauksen peruuttamisen hallinta-, palautusten käsittely- ja tiedonvientityökalut säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi.
Listmonk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.