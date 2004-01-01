Traccar on kattava avoimen lähdekoodin GPS-seurantajärjestelmä, joka tukee yli 200 viestintäprotokollaa ja toimii käytännössä minkä tahansa markkinoilla olevan GPS-laitteen kanssa. Kaikenkokoiset organisaatiot käyttävät Traccaria ajoneuvojen, omaisuuden ja henkilöstön reaaliaikaiseen seurantaan intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka sisältää interaktiivisia karttoja, geofence-alueita, nopeushälytyksiä ja yksityiskohtaisia matkaraportteja.

Traccarin itseisännöinti omalla VPS:lläsi eliminoi kaupallisten alustojen veloittamat toistuvat laitekohtaiset lisenssimaksut ja pitää arkaluonteiset sijaintitiedot täysin hallinnassasi. Tämä malli ottaa Traccarin käyttöön PostgreSQL-tietokannan kanssa seurintahistorian, reittien ja analytiikan luotettavaa ja pitkäaikaista tallennusta varten.