Avoimen lähdekoodin GPS-seuranta-alusta, joka tukee yli 200 protokollaa reaaliaikaiseen kaluston ja omaisuuden seurantaan.
Traccar – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Traccar – mitä sillä voi rakentaa?
Traccar on kattava avoimen lähdekoodin GPS-seurantajärjestelmä, joka tukee yli 200 viestintäprotokollaa ja toimii käytännössä minkä tahansa markkinoilla olevan GPS-laitteen kanssa. Kaikenkokoiset organisaatiot käyttävät Traccaria ajoneuvojen, omaisuuden ja henkilöstön reaaliaikaiseen seurantaan intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka sisältää interaktiivisia karttoja, geofence-alueita, nopeushälytyksiä ja yksityiskohtaisia matkaraportteja.
Traccarin itseisännöinti omalla VPS:lläsi eliminoi kaupallisten alustojen veloittamat toistuvat laitekohtaiset lisenssimaksut ja pitää arkaluonteiset sijaintitiedot täysin hallinnassasi. Tämä malli ottaa Traccarin käyttöön PostgreSQL-tietokannan kanssa seurintahistorian, reittien ja analytiikan luotettavaa ja pitkäaikaista tallennusta varten.
Traccar – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 200 laiteprotokollaa
Yhdistä käytännössä mikä tahansa GPS-paikannin, OBD-sovitin tai älypuhelinsovellus, jossa on sisäänrakennettu tuki yli 200 viestintäprotokollalle.
Reaaliaikainen karttaseuranta
Seuraa laitteiden sijainteja reaaliaikaisesti interaktiivisella OpenStreetMapilla tai Google Mapsilla automaattisten päivitysten ja reittien visualisoinnin avulla.
Paikkarajaus ja hälytykset
Määritä geofence-alueet ja vastaanota välittömiä ilmoituksia sisään- ja uloskäynneistä, nopeusrikkomuksista ja liiketapahtumista.
Kalustoraportit
Luo kattavia raportteja matkoista, pysähdyksistä, etäisyydestä, polttoaineenkulutuksesta ja kuljettajan käyttäytymisen analysoinnista.
Monikäyttäjäoikeus
Luo käyttäjätilejä käyttöoikeuksiin perustuvalla laitteiden jakamisella tiimeille, osastoille tai asiakkaille.
REST API -integraatio
Integroi seurantatiedot ulkoisiin järjestelmiin ja hallintapaneeleihin hyvin dokumentoidun REST API:n kautta.
Traccar – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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