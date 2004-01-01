Ota Downtify käyttöön yhdellä napsautuksella.
Musiikinlataaja, joka hakee ääntä YouTubesta Spotify-linkkien avulla ja merkitsee tiedostot automaattisesti metatiedoilla, albumin kansikuvilla ja sanoituksilla.
Downtify – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Downtify – mitä sillä voi rakentaa?
Downtify on itse isännöity musiikinlataussovellus, joka yhdistää Spotifyn rikkaan metadatan YouTuben äänikirjastoon. Liitä mikä tahansa Spotify-linkki – yksittäinen kappale, albumi tai kokonainen soittolista – ja Downtify hakee äänen ja rikastuttaa tuloksena olevan tiedoston automaattisesti albumin kansikuvalla, artistitiedoilla, kappalenumeroilla, sanoituksilla ja genretunnisteilla.
Verkkokäyttöliittymä on tarkoituksella minimalistinen: lähetä URL-osoite, vastaanota täysin tunnisteilla varustettu äänitiedosto. Ladatut tiedostot tallennetaan pysyvään taltioon, mikä tekee kokoelman integroinnista helppoa minkä tahansa mediakirjaston hallintaohjelman kanssa. Työpöytäilmoitukset hälyttävät, kun suuret lataukset valmistuvat. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan musiikkikirjastoosi ilman riippuvuutta suoratoiston saatavuudesta tai suoratoistokohtaisista maksuista.
Downtify – tärkeimmät ominaisuudet
Spotify-linkkilataukset
Hyväksyy Spotifyn URL-osoitteita yksittäisille kappaleille, albumeille ja soittolistoille, ja hakee sitten vastaavan äänen YouTubesta automaattisesti.
Automaattinen metatietojen taggaus
Upottaa albumin kansikuvan, sanoitukset, artistin tiedot, kappaleiden numerot ja genretunnisteet jokaiseen ladattuun tiedostoon siistiä kirjaston järjestelyä varten.
Eräsoittolistatuki
Lataa kokonaisia albumeja ja soittolistoja yhdellä toiminnolla hoitaen jononhallinnan ja edistymisen seurannan taustalla.
Työpöytäilmoitukset
Ilmoittaa, kun lataukset valmistuvat, jotta voit jatkaa muiden töiden parissa suurten erien käsittelyn aikana.
Pysyvä tallennustila
Tallentaa kaikki lataukset erilliseen taltioon, joka kestää säiliön uudelleenkäynnistykset ja integroituu ulkoisten mediakirjastotyökalujen kanssa.
Downtify – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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