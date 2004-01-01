Downtify on itse isännöity musiikinlataussovellus, joka yhdistää Spotifyn rikkaan metadatan YouTuben äänikirjastoon. Liitä mikä tahansa Spotify-linkki – yksittäinen kappale, albumi tai kokonainen soittolista – ja Downtify hakee äänen ja rikastuttaa tuloksena olevan tiedoston automaattisesti albumin kansikuvalla, artistitiedoilla, kappalenumeroilla, sanoituksilla ja genretunnisteilla.

Verkkokäyttöliittymä on tarkoituksella minimalistinen: lähetä URL-osoite, vastaanota täysin tunnisteilla varustettu äänitiedosto. Ladatut tiedostot tallennetaan pysyvään taltioon, mikä tekee kokoelman integroinnista helppoa minkä tahansa mediakirjaston hallintaohjelman kanssa. Työpöytäilmoitukset hälyttävät, kun suuret lataukset valmistuvat. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan musiikkikirjastoosi ilman riippuvuutta suoratoiston saatavuudesta tai suoratoistokohtaisista maksuista.