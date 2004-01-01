GlitchTip on avoimen lähdekoodin virheenseuranta- ja suorituskyvynvalvontaalusta, joka korvaa suoraan Sentryn. Jokainen virallinen Sentry SDK – JavaScriptille, Pythonille, PHP:lle, Rubylle, Go:lle, Javalle, .NETille, mobiilille ja muille – toimii muuttumattomana, kunhan se osoitetaan GlitchTip DSN:ään. Alusta tallentaa käsittelemättömät poikkeukset, breadcrumb-kontekstin, lähdekartat ja julkaisun seurannan samalla työnkululla ja käyttöliittymämalleilla, jotka kehittäjät jo tuntevat Sentrystä.

GlitchTipin itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa sinulle kaiken virheenseurantatyönkulun, jonka saisit Sentry SaaS:stä – mutta murto-osalla resurssien kulutuksesta ja ilman tapahtumakohtaista kiintiötä. Yhden kontainerin all-in-one-tila hoitaa tiedon vastaanoton, verkkokäyttöliittymän ja taustaprosessoinnin ilman erillisiä työntekijäpalveluita.