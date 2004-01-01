Ota GlitchTip käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin virheenseuranta- ja suorituskyvynvalvonta-alusta, joka on täysin yhteensopiva Sentry SDK:iden kanssa — kevyt itsepalveluvaihtoehto.
GlitchTip – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GlitchTip – mitä sillä voi rakentaa?
GlitchTip on avoimen lähdekoodin virheenseuranta- ja suorituskyvynvalvontaalusta, joka korvaa suoraan Sentryn. Jokainen virallinen Sentry SDK – JavaScriptille, Pythonille, PHP:lle, Rubylle, Go:lle, Javalle, .NETille, mobiilille ja muille – toimii muuttumattomana, kunhan se osoitetaan GlitchTip DSN:ään. Alusta tallentaa käsittelemättömät poikkeukset, breadcrumb-kontekstin, lähdekartat ja julkaisun seurannan samalla työnkululla ja käyttöliittymämalleilla, jotka kehittäjät jo tuntevat Sentrystä.
GlitchTipin itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa sinulle kaiken virheenseurantatyönkulun, jonka saisit Sentry SaaS:stä – mutta murto-osalla resurssien kulutuksesta ja ilman tapahtumakohtaista kiintiötä. Yhden kontainerin all-in-one-tila hoitaa tiedon vastaanoton, verkkokäyttöliittymän ja taustaprosessoinnin ilman erillisiä työntekijäpalveluita.
GlitchTip – tärkeimmät ominaisuudet
Sentry-yhteensopiva API
Sentryn suora korvike — jokainen virallinen Sentry SDK toimii muuttumattomana osoittamalla sen GlitchTip DSN:ään, koodin uudelleenkirjoitusta ei tarvita.
Virheiden sieppaus ja ryhmittely
Samankaltaisten poikkeusten älykäs ryhmittely pinon jäljityksen sormenjäljen perusteella karsii päällekkäisen kohinan, tuoden esiin jokaisen yksilöllisen ongelman vain kerran täydellä tapahtumahistorialla.
Lähdekartat ja julkaisut
Lataa JavaScript-lähdekartat tuotantokoontiversioille ja merkitse julkaisut, jotta pinon jäljitykset ratkeavat alkuperäisiin lähderiveihin ja regressioseuranta toimii heti käyttövalmiina.
Suorituskyky ja käytettävyysaika
Valinnainen tapahtumien suorituskyvyn valvonta ja käytettävyystarkistukset täydentävät virheiden seurantaa vasteaikaprofiileilla ja ulkoisilla kuntotarkistuksilla.
Ilmoitusten lähettäminen
Slack-, Discord-, Microsoft Teams-, yleiset webhook- ja sähköposti-ilmoitukset laukeavat ensimmäisestä esiintymästä, regressiosta ja kynnysarvon ylittymisestä kunkin projektin osalta.
Tiimin ja projektin rajaus
Järjestä virheet projektin ja tiimin mukaan käyttäjäkohtaisilla roolioikeuksilla, jotta käyttöliittymä-, tausta- ja mobiiliryhmät näkevät vain omat poikkeusvirtansa.
GlitchTip – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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