FileGator on avoimen lähdekoodin, itse isännöity tiedostonhallintaohjelma, joka tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän tiedostojen lataamiseen, tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen palvelimellasi. Se on rakennettu tasatiedostoarkkitehtuurille ilman tietokantariippuvuutta, ja se toimii yhtenä kevyenä palveluna, jonka käyttäjätilit ja käyttöoikeudet tallennetaan yksinkertaiseen JSON-tiedostoon. Roolipohjainen pääsy mahdollistaa järjestelmänvalvojan, käyttäjän ja vierailijan tilien luomisen – jokaisella on määritettävissä olevat oikeudet tiedostojen lukemiseen, kirjoittamiseen, lataamiseen, tallentamiseen, uudelleennimeämiseen, poistamiseen ja arkistointiin.

FileGatorin itse isännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tiedostot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tallennuskiintiöitä, tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Se toimii minimaalisilla resursseilla, mikä tekee siitä helpon ottaa käyttöön muiden palveluiden rinnalla ilman, että koko palvelinta tarvitsee omistaa tiedostonhallintaan.