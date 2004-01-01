Asenna FileGator yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity monen käyttäjän tiedostonhallinta roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, arkistointituella ja median esikatselulla — tietokantaa ei tarvita.
FileGator – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FileGator – mitä sillä voi rakentaa?
FileGator on avoimen lähdekoodin, itse isännöity tiedostonhallintaohjelma, joka tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän tiedostojen lataamiseen, tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen palvelimellasi. Se on rakennettu tasatiedostoarkkitehtuurille ilman tietokantariippuvuutta, ja se toimii yhtenä kevyenä palveluna, jonka käyttäjätilit ja käyttöoikeudet tallennetaan yksinkertaiseen JSON-tiedostoon. Roolipohjainen pääsy mahdollistaa järjestelmänvalvojan, käyttäjän ja vierailijan tilien luomisen – jokaisella on määritettävissä olevat oikeudet tiedostojen lukemiseen, kirjoittamiseen, lataamiseen, tallentamiseen, uudelleennimeämiseen, poistamiseen ja arkistointiin.
FileGatorin itse isännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tiedostot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tallennuskiintiöitä, tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Se toimii minimaalisilla resursseilla, mikä tekee siitä helpon ottaa käyttöön muiden palveluiden rinnalla ilman, että koko palvelinta tarvitsee omistaa tiedostonhallintaan.
FileGator – tärkeimmät ominaisuudet
Monikäyttäjäoikeudet
Luo järjestelmänvalvojan, käyttäjän ja vierailijan tilit riippumattomilla toimintokohtaisilla käyttöoikeuksilla — halliten erikseen, kuka voi lukea, lähettää, ladata, nimetä uudelleen, poistaa ja arkistoida tiedostoja.
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki käyttäjätilit ja kokoonpanot tallennetaan litteisiin JSON-tiedostoihin, mikä poistaa tietokantavaatimuksen ja pitää käyttöönoton yksinkertaisena ja siirrettävänä.
Arkistonhallinta
Luo ja pura ZIP-arkistoja selaimen kautta ilman SSH:ta tai komentorivityökaluja, mikä tekee suurten tiedostonsiirtojen ja varmuuskopioiden tekemisestä vaivatonta.
Julkiset jakolinkit
Luo julkisia latauslinkkejä tiedostoille tai kansioille, jotta ulkoiset vastaanottajat voivat käyttää tiettyä sisältöä ilman, että heillä on tili palvelimella.
Median esikatselu
Esikatsele kuvia, videoita, ääntä ja tekstitiedostoja suoraan selaimessa — latausta ei tarvita oikean tiedoston varmistamiseksi ennen jakamista.
FileGator – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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