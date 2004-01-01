Grafana Tempo on suurikokoinen hajautettu jäljityksen taustaohjelma, joka on suunniteltu vastaanottamaan jälkiä OpenTelemetrystä, Jaegerista, Zipkinistä ja muista lähteistä ilman monimutkaista infrastruktuuria. Toisin kuin jälkivarastot, jotka ovat riippuvaisia Elasticsearchista tai Cassandrasta, Tempo tallentaa jälkitiedot objektitallennustilaan, mikä tekee siitä kustannustehokkaan suuressa mittakaavassa. Se integroituu natiivisti Grafanan kanssa, jotta insinöörit voivat siirtyä Prometheus-metriikasta tai Loki-lokirivistä suoraan vastaavaan jälkeen.

Tämä malli niputtaa Tempon Grafana Alloyn kanssa OpenTelemetry-kerääjänä, Prometheuksen metriikoita varten ja Grafanan visualisointikerroksena – tarjoten sinulle itsenäisen hajautetun jäljityspinon, jonka omistat ja jota hallitset täysin VPS:lläsi.