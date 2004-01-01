Ota Grafana Tempo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin hajautetun jäljityksen taustaohjelma, joka on yhteensopiva OpenTelemetryn, Jaegerin ja Zipkinin kanssa, ja jossa on sisäänrakennettu Grafana-visualisointi.
Grafana Tempo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grafana Tempo – mitä sillä voi rakentaa?
Grafana Tempo on suurikokoinen hajautettu jäljityksen taustaohjelma, joka on suunniteltu vastaanottamaan jälkiä OpenTelemetrystä, Jaegerista, Zipkinistä ja muista lähteistä ilman monimutkaista infrastruktuuria. Toisin kuin jälkivarastot, jotka ovat riippuvaisia Elasticsearchista tai Cassandrasta, Tempo tallentaa jälkitiedot objektitallennustilaan, mikä tekee siitä kustannustehokkaan suuressa mittakaavassa. Se integroituu natiivisti Grafanan kanssa, jotta insinöörit voivat siirtyä Prometheus-metriikasta tai Loki-lokirivistä suoraan vastaavaan jälkeen.
Tämä malli niputtaa Tempon Grafana Alloyn kanssa OpenTelemetry-kerääjänä, Prometheuksen metriikoita varten ja Grafanan visualisointikerroksena – tarjoten sinulle itsenäisen hajautetun jäljityspinon, jonka omistat ja jota hallitset täysin VPS:lläsi.
Grafana Tempo – tärkeimmät ominaisuudet
OpenTelemetry Natiivi
Vastaanottaa jäljityksiä OTLP gRPC- ja HTTP-, Jaeger- sekä Zipkin-protokollien kautta, jotta mikä tahansa instrumentoitu sovellus voi lähettää tietoja ilman toimittajakohtaisia SDK-paketteja.
Metriikat jäljityksistä
Luo automaattisesti RED-mittareita (nopeus, virheet, kesto) span-datasta mittarigeneraattorin kautta, täyttäen Prometheuksen palvelutason tiedoilla ilman ylimääräistä instrumentointia.
Grafana-integraatio
Esikonfiguroitu Grafana-tietolähde mahdollistaa siirtymisen mistä tahansa mittarista tai lokiriviltä korreloituun jäljitykseen yhdellä napsautuksella, nopeuttaen perussyyanalyysiä.
TraceQL-kyselykieli
Tarkoitukseen rakennettu kyselykieli antaa sinun suodattaa ja koota jäljityksiä palvelun, keston, virhetilan ja span-attribuuttien perusteella tarkkuudella, johon ad hoc -haku ei pysty.
Kustannustehokas tallennustila
Tallentaa jäljitystietoja paikalliselle levylle vaatimatta Elasticsearchia tai Cassandraa, pitäen infrastruktuurin yksinkertaisena ja käyttökustannukset ennustettavina.
Palvelukaavion visualisointi
Muodostaa palveluiden riippuvuuskarttoja jäljitysdatasta ja esittää ne Grafanassa, antaen tiimeille aina ajantasaisen näkymän palveluiden välisestä kommunikaatiosta ja viiveestä.
Grafana Tempo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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