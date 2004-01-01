Asenna Miniflux yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen avoimen lähdekoodin RSS-lukija, joka on rakennettu Go-kielellä nopeaan, häiriöttömään syötteiden kulutukseen.
Miniflux – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Miniflux – mitä sillä voi rakentaa?
Miniflux on minimalistinen, mielipiteellinen RSS-syötteenlukija, joka on suunniteltu yhden periaatteen ympärille: antaa sinun lukea häiritsemättä. Go-kielellä rakennettu ja PostgreSQL-tietokantaa hyödyntävä Miniflux käsittelee RSS-, Atom-, RDF- ja JSON-syötteitä puhtaan, näppäimistöllä ohjattavan käyttöliittymän kautta ilman turhaa paisumista tai tarpeetonta monimutkaisuutta. Yli 7 000 GitHub-tähden ansiosta se on saavuttanut uskollisen käyttäjäkunnan kehittäjien ja yksityisyyden suojasta kiinnostuneiden käyttäjien keskuudessa, jotka haluavat nopeutta ilman turhaa sotkua.
Minifluxin itseisännöinti pitää tilauslistasi ja lukutottumuksesi täysin yksityisinä. Siinä ei ole kolmannen osapuolen seuraimia, ei käyttäytymisprofiilien luomista eikä palvelua, joka voitaisiin sulkea tai asettaa maksulliseksi. Omistat syötteesi, artikkelisi ja lukuhistoriasi.
Miniflux – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin kaavinta
Hakee kokonaiset artikkelit syötteistä, jotka julkaisevat vain tiivistelmiä, joten voit aina lukea koko sisällön poistumatta käyttöliittymästä.
Näppäimistön navigointi
Kattavat pikanäppäimet antavat sinun liikkua syötteissä, merkitä artikkeleita luetuiksi ja avata linkkejä koskematta hiireen.
Myöhemmin luettavat integraatiot
Lähettää artikkeleita Pocketiin, Wallabagiin, Instapaperiin ja Pinboardiin yhdellä toiminnolla myöhempää offline-lukemista varten.
Kolmannen osapuolen asiakas-API
Fever- ja Google Reader -yhteensopivat API:t antavat suosittujen mobiilisovellusten, kuten Reederin ja NetNewsWiren, muodostaa yhteyden itse isännöityyn esiintymääsi.
Monikäyttäjätuki
Jokainen käyttäjä saa oman itsenäisen syöteluettelonsa, lukutilansa ja asetuksensa yhdellä jaetulla palvelinesiintymällä.
Miniflux – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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