Miniflux on minimalistinen, mielipiteellinen RSS-syötteenlukija, joka on suunniteltu yhden periaatteen ympärille: antaa sinun lukea häiritsemättä. Go-kielellä rakennettu ja PostgreSQL-tietokantaa hyödyntävä Miniflux käsittelee RSS-, Atom-, RDF- ja JSON-syötteitä puhtaan, näppäimistöllä ohjattavan käyttöliittymän kautta ilman turhaa paisumista tai tarpeetonta monimutkaisuutta. Yli 7 000 GitHub-tähden ansiosta se on saavuttanut uskollisen käyttäjäkunnan kehittäjien ja yksityisyyden suojasta kiinnostuneiden käyttäjien keskuudessa, jotka haluavat nopeutta ilman turhaa sotkua.

Minifluxin itseisännöinti pitää tilauslistasi ja lukutottumuksesi täysin yksityisinä. Siinä ei ole kolmannen osapuolen seuraimia, ei käyttäytymisprofiilien luomista eikä palvelua, joka voitaisiin sulkea tai asettaa maksulliseksi. Omistat syötteesi, artikkelisi ja lukuhistoriasi.