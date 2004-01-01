DokuWiki on kevyt, standardien mukainen wiki, joka tallentaa kaiken sisällön pelkkiin tekstitiedostoihin tietokannan sijaan. Tämä tiedostopohjainen rakenne pitää asennuksen minimaalisena ja tekee varmuuskopioinnista erittäin yksinkertaista – kopioi vain tiedostot. Yksinkertaisuudestaan huolimatta DokuWiki tarjoaa monipuolisen muokkauskokemuksen, hierarkkisen nimiavaruusorganisaation, yksityiskohtaiset käyttöoikeudet ja laajan laajennusekosysteemin, joka voi laajentaa toiminnallisuutta lisäämättä infrastruktuurin monimutkaisuutta.

DokuWikin itseisännöinti VPS:lläsi pitää dokumentaatiosi yksityisenä ja saatavilla täysin omilla ehdoillasi. Siinä ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ulkoisia palveluriippuvuuksia eikä tietoja poistu infrastruktuuristasi – mikä tekee siitä luotettavan pitkän aikavälin valinnan sisäisille wikeille, teknisille ohjekirjoille ja minkä tahansa kokoisille tiimin tietopankeille.