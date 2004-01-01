Asenna DokuWiki yhdellä napsautuksella.
Yksinkertainen, tietokannaton wiki-alusta tekniseen dokumentaatioon ja tiimien tietopankkeihin.
DokuWiki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DokuWiki – mitä sillä voi rakentaa?
DokuWiki on kevyt, standardien mukainen wiki, joka tallentaa kaiken sisällön pelkkiin tekstitiedostoihin tietokannan sijaan. Tämä tiedostopohjainen rakenne pitää asennuksen minimaalisena ja tekee varmuuskopioinnista erittäin yksinkertaista – kopioi vain tiedostot. Yksinkertaisuudestaan huolimatta DokuWiki tarjoaa monipuolisen muokkauskokemuksen, hierarkkisen nimiavaruusorganisaation, yksityiskohtaiset käyttöoikeudet ja laajan laajennusekosysteemin, joka voi laajentaa toiminnallisuutta lisäämättä infrastruktuurin monimutkaisuutta.
DokuWikin itseisännöinti VPS:lläsi pitää dokumentaatiosi yksityisenä ja saatavilla täysin omilla ehdoillasi. Siinä ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ulkoisia palveluriippuvuuksia eikä tietoja poistu infrastruktuuristasi – mikä tekee siitä luotettavan pitkän aikavälin valinnan sisäisille wikeille, teknisille ohjekirjoille ja minkä tahansa kokoisille tiimin tietopankeille.
DokuWiki – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki sisältö tallennetaan pelkkinä tekstitiedostoina, mikä poistaa tietokannan asennus- ja ylläpitokustannukset, jotka ovat yleisiä muilla wiki-alustoilla.
Sisäänrakennettu versionhallinta
Jokainen muokkaus tallennetaan täydellisen eronäkymän ja yhden napsautuksen palautuksen avulla, joten mikään sisällön muutos ei koskaan katoa pysyvästi.
Joustava pääsynhallinta
Käyttäjäryhmät ja sivukohtaiset oikeudet antavat sinun rajoittaa tai avata wikin osia juuri oikealle yleisölle.
Rikas liitännäisekosysteemi
Satoja yhteisön laajennuksia lisää ominaisuuksia, kuten syntaksikorostuksen, kaaviot, tehtävälistat ja integraatiot, koskematta ydinkoodiin.
Helppo varmuuskopiointi
Koska sisältö on tavallisia tiedostoja, koko wikin varmuuskopiointi on yhtä yksinkertaista kuin yhden hakemiston kopioiminen tai sen sisällyttäminen mihin tahansa tiedostopohjaiseen varmuuskopiointistrategiaan.
DokuWiki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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