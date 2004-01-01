Ota Flipt käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity ominaisuuslippujen hallinta-alusta Git-natiivilla tallennustilalla ja edistyneillä kohdistusominaisuuksilla.
Flipt – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Flipt – mitä sillä voi rakentaa?
Flipt on avoimen lähdekoodin ominaisuuslippujen hallintajärjestelmä, joka antaa kehitystiimeille täyden hallinnan julkaisuprosessiinsa. Sen avulla voit tallentaa lippukokoonpanot koodisi rinnalle Git-arkistoihin, integroituen tiimisi jo käyttämiin koodikatselmointityönkulkuihin. Verkkokäyttöliittymä tekee lippujen luomisesta, käyttäjäsegmenttien määrittelystä ja prosenttipohjaisten käyttöönottojen määrittämisestä kaikkien tiimin jäsenten ulottuville ilman koodimuutoksia tai uudelleenkäyttöönottoja.
Fliptin itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteisen ominaisuuslippulogiikan ja käyttäjien kohdentamistiedot kokonaan infrastruktuurissasi, varmistaen tietoturvakäytäntöjen noudattamisen ja poistaen toimittajalukituksen. Saat samat ominaisuudet kuin kaupallisista ominaisuuslippupalveluista murto-osalla kustannuksista.
Flipt – tärkeimmät ominaisuudet
Git-natiivi tallennustila
Tallenna ominaisuuslippujen konfiguraatiot Git-repositorioihisi, mikä antaa sinulle versionhallinnan, koodikatselmoinnin ja tarkastushistorian jokaiselle muutokselle.
Tarkennettu kohdistus
Määrittele käyttäjäsegmenttejä mukautetuilla attribuuteilla ottaaksesi ominaisuuksia käyttöön tietyille kohderyhmille ennen täyttä julkaisua.
Prosentuaaliset käyttöönotot
Julkaise ominaisuuksia asteittain osalle käyttäjistä, vähentäen riskiä ja mahdollistaen dataan perustuvat päätökset ennen täyttä käyttöönottoa.
REST ja gRPC APIs
Kattavat API:t ja asiakas-SDK:t suosituille kielille antavat minkä tahansa sovelluksen arvioida lippuja minimaalisella viiveellä.
Moniympäristötuki
Hallitse erillisiä lippukokoonpanoja kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöille yhdestä instanssista.
Flipt – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.