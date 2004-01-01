Asenna Joomla yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä dynaamisten verkkosivustojen, portaalien ja verkkosovellusten rakentamiseen monikielisellä tuella.
Joomla – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Joomla – mitä sillä voi rakentaa?
Joomla on kypsä, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jolla on yli 100 miljoonaa latausta ja joka pyörittää kaikkea henkilökohtaisista blogeista ja yhteisöportaaleista yrityssovelluksiin ja valtion sivustoihin. Sen edistynyt käyttäjähallinta, sisäänrakennettu monikielinen tuki yli 75 kielelle ja tuhannet laajennukset tekevät siitä yhden joustavimmista saatavilla olevista sisällönhallintajärjestelmistä.
Joomlan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoituja resursseja, täyden PHP- ja MySQL-konfiguraation hallinnan, eikä jaetun hostingin rajoituksia — joten sivustosi skaalautuu yleisösi mukana ilman ennakoimatonta suorituskykyä tai kävijäkohtaisia maksuja.
Joomla – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu monikielisyys
Hallitse sisältöä yli 75 kielellä natiivisti — ilman kolmannen osapuolen lisäosia, mikä tekee siitä ihanteellisen kansainvälisille yrityksille ja organisaatioille.
Edistyksellinen pääsynhallinta
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeudet useilla käyttäjäryhmillä ja käyttöoikeustasoilla, joiden avulla voit hallita tarkasti, kuka voi luoda, muokata tai julkaista sisältöä.
Tuhansia laajennuksia
Laajenna Joomlaa malleilla, komponenteilla, moduuleilla ja lisäosilla Joomla Extensions Directorysta lisätäksesi kaikki sivustosi tarvitsemat toiminnot.
Sisäänrakennetut SEO-työkalut
Luo käyttäjäystävällisiä URL-osoitteita, metakuvauksia ja sivukarttoja valmiina parantaaksesi hakukonesijoituksia ilman lisäosia.
Sisällön versiointi
Seuraa kaikkia artikkeleiden muutoksia ja palauta mikä tahansa aiempi versio, suojaten sisältöäsi vahingossa tehdyiltä muokkauksilta tai ei-toivotuilta versioilta.
Joomla – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.