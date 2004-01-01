Joomla on kypsä, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jolla on yli 100 miljoonaa latausta ja joka pyörittää kaikkea henkilökohtaisista blogeista ja yhteisöportaaleista yrityssovelluksiin ja valtion sivustoihin. Sen edistynyt käyttäjähallinta, sisäänrakennettu monikielinen tuki yli 75 kielelle ja tuhannet laajennukset tekevät siitä yhden joustavimmista saatavilla olevista sisällönhallintajärjestelmistä.

Joomlan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoituja resursseja, täyden PHP- ja MySQL-konfiguraation hallinnan, eikä jaetun hostingin rajoituksia — joten sivustosi skaalautuu yleisösi mukana ilman ennakoimatonta suorituskykyä tai kävijäkohtaisia maksuja.