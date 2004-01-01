Ota Fusion RSS käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt itse isännöity RSS-lukija puhtaalla verkkokäyttöliittymällä, pikanäppäimillä ja Fever API -tuella.
Fusion RSS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fusion RSS – mitä sillä voi rakentaa?
Fusion on minimalistinen avoimen lähdekoodin RSS-lukija, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja keskittyy nopeaan, häiriöttömään lukutyönkulkuun. Se jäsentää RSS- ja Atom-syötteitä, löytää syötteet automaattisesti verkkosivustojen URL-osoitteista ja järjestää tilaukset ryhmiin seuraten samalla lukemattomia tiloja, kirjanmerkkejä ja koko tekstin hakua kirjastossasi.
Fusionin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tilauslistasi ja lukuhistoriasi poissa kolmannen osapuolen palveluista, ja sen Fever API -yhteensopivuus antaa natiivien mobiilisovellusten, kuten Reederin, Unreadin ja FeedMen, synkronoida oman instanssisi kanssa pilvipalvelun sijaan.
Fusion RSS – tärkeimmät ominaisuudet
Fever API -tuki
Synkronoi artikkelit natiiveihin iOS-, Android- ja työpöytäasiakasohjelmiin, kuten Reeder, Unread ja FeedMe, sisäänrakennetun Fever-yhteensopivan API:n kautta.
Näppäimistöohjattu lukija
Google Reader -tyyliset pikanäppäimet antavat sinun käsitellä satoja artikkeleita istuntoa kohden poistumatta näppäimistön äärestä.
Syötteen automaattinen tunnistus
Liitä mikä tahansa verkkosivun URL-osoite, ja Fusion paikantaa RSS- tai Atom-syötteen automaattisesti ryhmittelyllä siistejä tilauslistoja varten.
Responsiivinen PWA
Asennettava progressiivinen verkkosovellus tarjoaa natiivimaisen lukukokemuksen puhelimilla, tableteilla ja työpöytäselaimilla.
OIDC-kertakirjautuminen
Valinnainen OpenID Connect -integraatio mahdollistaa todennuksen Keycloakia, Autheliaa tai mitä tahansa yhteensopivaa identiteetintarjoajaa vastaan.
Ei paisunutta tekoälyä
Jättää tarkoituksella pois tekoälypohjaiset yhteenveto- ja suositusominaisuudet pitääkseen lukijan keskittyneenä, kevyenä ja ennustettavana.
Fusion RSS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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