Fusion on minimalistinen avoimen lähdekoodin RSS-lukija, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja keskittyy nopeaan, häiriöttömään lukutyönkulkuun. Se jäsentää RSS- ja Atom-syötteitä, löytää syötteet automaattisesti verkkosivustojen URL-osoitteista ja järjestää tilaukset ryhmiin seuraten samalla lukemattomia tiloja, kirjanmerkkejä ja koko tekstin hakua kirjastossasi.

Fusionin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tilauslistasi ja lukuhistoriasi poissa kolmannen osapuolen palveluista, ja sen Fever API -yhteensopivuus antaa natiivien mobiilisovellusten, kuten Reederin, Unreadin ja FeedMen, synkronoida oman instanssisi kanssa pilvipalvelun sijaan.