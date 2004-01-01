Asenna Shelfmark yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity kirja- ja äänikirjahakualusta, joka etsii ja lataa nimikkeitä useista lähteistä kirjastoosi.
Shelfmark – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shelfmark – mitä sillä voi rakentaa?
Shelfmark on itse isännöity verkkosovellus, joka etsii kirjoja ja äänikirjoja useista lähteistä samanaikaisesti – mukaan lukien verkkokatalogit, torrent-hakemistot, Usenet ja IRC-kanavat – ja toimittaa tulokset paikalliseen kirjastonhallintaohjelmaasi. Se tukee monen käyttäjän pääsyä sisäänrakennetulla pyyntöjärjestelmällä, joten kotitalouden jäsenet voivat selata ja lähettää latauspyyntöjä ilman erillisiä tilejä jokaisessa integraatiossa.
Shelfmark integroituu Calibren, Calibre-Webin, Grimmoryn ja Audiobookshelfin kanssa lisätäkseen ladatut nimikkeet suoraan olemassa olevaan kirjastoosi. Kaikki asetukset ja historia tallennetaan yhteen SQLite-tietokantaan config-hakemiston sisälle – ulkoista tietokantapalvelua ei tarvita.
Shelfmark – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähdekirjahaku
Hae verkkoluetteloista, torrent-hakemistoista, Usenetistä ja IRC-kanavilta samanaikaisesti ja vertaa tuloksia yhdestä käyttöliittymästä.
Kirjastonhallinnan integrointi
Yhdistä Calibre, Calibre-Web, Grimmory tai Audiobookshelf reitittääksesi ladatut kirjat suoraan olemassa olevaan kirjastoosi.
Monikäyttäjäpyyntöjärjestelmä
Kotitalouden jäsenet voivat selata hakutuloksia ja lähettää latauspyyntöjä omilla tileillään ilman suoraa pääsyä latausohjelmiin.
Joustava todennus
Valitse ei todennusta, sisäänrakennetut käyttäjätilit, käänteisen välityspalvelimen otsikot tai OIDC vastaamaan verkon suojausvaatimuksiasi.
Itsenäinen käyttöönotto
SQLite tallentaa kaikki asetukset ja historian konfiguraatiovolyymiin — Shelfmarkin käyttämiseen ei tarvita ulkoista tietokantapalvelua.
Shelfmark – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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