Shelfmark on itse isännöity verkkosovellus, joka etsii kirjoja ja äänikirjoja useista lähteistä samanaikaisesti – mukaan lukien verkkokatalogit, torrent-hakemistot, Usenet ja IRC-kanavat – ja toimittaa tulokset paikalliseen kirjastonhallintaohjelmaasi. Se tukee monen käyttäjän pääsyä sisäänrakennetulla pyyntöjärjestelmällä, joten kotitalouden jäsenet voivat selata ja lähettää latauspyyntöjä ilman erillisiä tilejä jokaisessa integraatiossa.

Shelfmark integroituu Calibren, Calibre-Webin, Grimmoryn ja Audiobookshelfin kanssa lisätäkseen ladatut nimikkeet suoraan olemassa olevaan kirjastoosi. Kaikki asetukset ja historia tallennetaan yhteen SQLite-tietokantaan config-hakemiston sisälle – ulkoista tietokantapalvelua ei tarvita.