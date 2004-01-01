Asenna Odysseus yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tekoälytyötila keskusteluun, agentteihin, syvälliseen tutkimukseen, muistiin, dokumentteihin ja sähköpostiin — kaikki pyörii omalla VPS-palvelimellasi.
Odysseus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Odysseus – mitä sillä voi rakentaa?
Odysseus on avoimen lähdekoodin tekoälytyötila, joka tuo ChatGPT:stä tai Claudesta odottamasi chat-, agentti-, tutkimus- ja kirjoitustyökalut omalle palvelimellesi. Se yhdistää pysyvän chatin minkä tahansa paikallisen tai API-mallin kanssa, opencodeen perustuvan agentin suoritusympäristön, syvällisen monivaiheisen tutkimuksen, mallikeittokirjan laitteistotietoisilla suosituksilla, sekä Asiakirjat-editorin, Muistiinpanot, Tehtävät, CalDAV-kalenterin ja IMAP/SMTP-postilaatikon tekoälypohjaisella lajittelulla.
Odysseuksen itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen keskustelun, asiakirjan, upotuksen ja sähköpostin kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tuot omat API-avaimesi OpenAI:lle, OpenRouterille tai mille tahansa yhteensopivalle päätepisteelle, samalla kun pysyvä muisti ja taidot kehittyvät ajan myötä ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.
Odysseus – tärkeimmät ominaisuudet
Chattaa minkä tahansa mallin kanssa
Yhdistä vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste yhdestä yhtenäisestä chat-käyttöliittymästä.
Agentin suoritusympäristö
Avointen koodien agentti sisältää MCP-, verkko-, tiedosto-, komentorivi-, taito- ja muistityökalut, jotta se voi suorittaa kokonaisia tehtäviä alusta loppuun.
Syvällinen tutkimus
Monivaiheiset tutkimusajot keräävät, lukevat ja syntetisoivat lähteitä visuaaliseksi raportiksi, jota voit selata ja viedä.
Mallikeittokirja
Skannaa käytettävissä olevan laitteiston, suosittelee GGUF-, FP8- ja AWQ-malleja, jotka todella sopivat, sitten lataa ja tarjoilee ne yhdellä napsautuksella.
Pysyvä muisti & Taidot
ChromaDB-pohjainen vektori- ja avainsanahaku antaa agentille pitkäaikaisen muistin ja uudelleenkäytettäviä taitoja, jotka kestävät uudelleenkäynnistyksiä.
Asiakirjat, Muistiinpanot & Sähköposti
Monivälilehtinen markdown-editori, muistiinpanot, tehtävät, CalDAV-kalenteri ja IMAP/SMTP-saapuneet-kansio tekoälypohjaisella lajittelulla yhdessä työtilassa.
Odysseus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.