Odysseus on avoimen lähdekoodin tekoälytyötila, joka tuo ChatGPT:stä tai Claudesta odottamasi chat-, agentti-, tutkimus- ja kirjoitustyökalut omalle palvelimellesi. Se yhdistää pysyvän chatin minkä tahansa paikallisen tai API-mallin kanssa, opencodeen perustuvan agentin suoritusympäristön, syvällisen monivaiheisen tutkimuksen, mallikeittokirjan laitteistotietoisilla suosituksilla, sekä Asiakirjat-editorin, Muistiinpanot, Tehtävät, CalDAV-kalenterin ja IMAP/SMTP-postilaatikon tekoälypohjaisella lajittelulla.

Odysseuksen itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen keskustelun, asiakirjan, upotuksen ja sähköpostin kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tuot omat API-avaimesi OpenAI:lle, OpenRouterille tai mille tahansa yhteensopivalle päätepisteelle, samalla kun pysyvä muisti ja taidot kehittyvät ajan myötä ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.