PufferPanel on ilmainen, avoimen lähdekoodin verkkopohjainen pelipalvelimen hallintapaneeli, jonka avulla voit luoda, määrittää ja käyttää dedikoituja pelipalvelimia yhdestä käyttöliittymästä. Se tukee laajaa valikoimaa pelejä suoraan paketista – mukaan lukien Minecraft, Factorio, Rust, ARK ja Source-pelimoottorin pelit – ja käyttää malleja, jotta voit käynnistää uusia palvelintyyppejä koskematta komentoriviin.

PufferPanelin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan pelipalvelimiisi, pelaajatietoihin ja modausasetuksiin, sisäänrakennetuilla käyttäjärooleilla, SFTP-yhteydellä ja reaaliaikaisella konsolin ulostulolla. Se on kevyt vaihtoehto kaupallisille ohjauspaneeleille ja sopii luonnollisesti yhteen yhden VPS:n peliyhteisön kanssa.