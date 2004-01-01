Asenna PufferPanel yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin pelipalvelimen hallintapaneeli verkkokäyttöliittymällä Minecraftille, Factoriolle, Rustille ja monille muille peleille.
PufferPanel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PufferPanel – mitä sillä voi rakentaa?
PufferPanel on ilmainen, avoimen lähdekoodin verkkopohjainen pelipalvelimen hallintapaneeli, jonka avulla voit luoda, määrittää ja käyttää dedikoituja pelipalvelimia yhdestä käyttöliittymästä. Se tukee laajaa valikoimaa pelejä suoraan paketista – mukaan lukien Minecraft, Factorio, Rust, ARK ja Source-pelimoottorin pelit – ja käyttää malleja, jotta voit käynnistää uusia palvelintyyppejä koskematta komentoriviin.
PufferPanelin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan pelipalvelimiisi, pelaajatietoihin ja modausasetuksiin, sisäänrakennetuilla käyttäjärooleilla, SFTP-yhteydellä ja reaaliaikaisella konsolin ulostulolla. Se on kevyt vaihtoehto kaupallisille ohjauspaneeleille ja sopii luonnollisesti yhteen yhden VPS:n peliyhteisön kanssa.
PufferPanel – tärkeimmät ominaisuudet
Monipelituki
Sisäänrakennetut mallipohjat Minecraftille, Factoriolle, Rustille, ARKille, Source-pelimoottoripeleille ja monille muille, mahdollisuudella lisätä omia mallipohjia.
Verkkopohjainen konsoli
Hallitse jokaista pelipalvelinta selkeän verkkokäyttöliittymän kautta, jossa on reaaliaikainen konsolilähtö, käynnistys-/pysäytyssäätimet ja reaaliaikaiset resurssien käyttöstatistiikat.
Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet
Myönnä rajatut käyttöoikeudet ystäville, moderaattoreille tai ylläpitäjille, jotta useat henkilöt voivat auttaa palvelimien ylläpidossa jakamatta pääkäyttäjätiliä.
SFTP-tiedostoyhteys
Sisäänrakennettu SFTP-palvelin antaa käyttäjien ladata modeja, maailmoja ja asetustiedostoja suoraan pelipalvelimilleen.
Ajoitetut tehtävät
Automatisoi uudelleenkäynnistykset, varmuuskopiot ja muut toistuvat työt palvelinkohtaisesti sisäänrakennetun tehtävien ajoituksen avulla.
OAuth2 API
OAuth2-suojattu REST-rajapinta mahdollistaa ulkoisten työkalujen, bottien ja hallintapaneelien integroitumisen pelipalvelinryhmääsi.
PufferPanel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.