Ota MiroFish käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tekoälyyn perustuva ennustusmoottori, joka hyödyntää moniagenttista parvisimulaatiota ennustaakseen todellisia sosiaalisia ja markkinatuloksia.
MiroFish – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MiroFish – mitä sillä voi rakentaa?
MiroFish on tekoälyennustusmoottori, joka on rakennettu OASIS-moniagenttisimulaatiokehyksen päälle. Se rakentaa rinnakkaisia digitaalisia maailmoja, joissa on tuhansia tekoälyagentteja, joilla kullakin on itsenäiset persoonallisuudet, Zep Cloudin tehostama pitkäaikainen muisti ja käyttäytymislogiikka. Käyttäjät voivat syöttää todellisia tapahtumia siementietoina ja tarkkailla, miten simuloidut populaatiot reagoivat – tuottaen ennusteita sosiaalisen median trendeistä, markkinoiden liikkeistä ja politiikan vaikutuksista.
MiroFishin itseisännöinti antaa sinulle omistetun laskentatehon resursseja vaativiin simulaatioihin ja pitää arkaluonteiset liiketoimintatiedot, taloudelliset signaalit ja ennakkoanalyysit kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Säilytät myös täyden hallinnan LLM-palveluntarjoajan valinnasta ja kustannusten optimoinnista.
MiroFish – tärkeimmät ominaisuudet
Monirobotisimulaatio
Tuhannet tekoälyagentit, joilla on ainutlaatuisia persoonallisuuksia ja pysyvä muisti, ovat vuorovaikutuksessa rinnakkaisissa digitaalisissa maailmoissa tuottaen uusia sosiaalisia dynamiikkoja.
Sosiaalisen alustan mallinnus
Simuloi Twitterin ja Redditin kaltaisia ympäristöjä julkaisemisen, kommentoinnin, seuraamisen ja uudelleenjulkaisemisen keinoin, jäljitellen todellista alustakäyttäytymistä.
Jumalanäkymän hallinta
Syötä muuttujia ja uutistapahtumia Jumalan silmän perspektiivistä havainnoidaksesi, miten simuloitu väestö reagoi reaaliajassa.
Automatisoidut raportit
Tekoälyn luomat analyysiraportit tiivistävät simuloinnin tulokset ja ennusteet, vähentäen monimutkaisten agenttien välisten vuorovaikutusten manuaalista tulkintaa.
Joustava LLM-taustaosa
Toimii OpenAI:n tai minkä tahansa OpenAI API -yhteensopivan palveluntarjoajan kanssa, jolloin voit vaihtaa malleja tasapainottaaksesi simuloinnin laatua ja kustannuksia.
MiroFish – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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