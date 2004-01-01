MiroFish on tekoälyennustusmoottori, joka on rakennettu OASIS-moniagenttisimulaatiokehyksen päälle. Se rakentaa rinnakkaisia digitaalisia maailmoja, joissa on tuhansia tekoälyagentteja, joilla kullakin on itsenäiset persoonallisuudet, Zep Cloudin tehostama pitkäaikainen muisti ja käyttäytymislogiikka. Käyttäjät voivat syöttää todellisia tapahtumia siementietoina ja tarkkailla, miten simuloidut populaatiot reagoivat – tuottaen ennusteita sosiaalisen median trendeistä, markkinoiden liikkeistä ja politiikan vaikutuksista.

MiroFishin itseisännöinti antaa sinulle omistetun laskentatehon resursseja vaativiin simulaatioihin ja pitää arkaluonteiset liiketoimintatiedot, taloudelliset signaalit ja ennakkoanalyysit kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Säilytät myös täyden hallinnan LLM-palveluntarjoajan valinnasta ja kustannusten optimoinnista.