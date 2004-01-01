Ota Chatpad AI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Yksityisyyteen keskittyvä ChatGPT-käyttöliittymä, joka tallentaa kaikki keskustelut paikallisesti ilman seurantaa tai tiedonkeruuta.
Chatpad AI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Chatpad AI – mitä sillä voi rakentaa?
Chatpad AI on puhdas, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä OpenAI:n GPT-malleille, joka tallentaa kaikki keskustelut ja API-avaimet selaimen paikalliseen tallennustilaan ulkoisten palvelimien sijaan. Ei seurantaa, ei evästeitä eikä palvelinpuolen lokitusta — kehotteesi ja vastauksesi kulkevat suoraan selaimestasi OpenAI API:iin eikä minnekään muualle.
Chatpad AI:n itseisännöinti antaa tiimeille jaetun, aina käytettävissä olevan ChatGPT-käyttöliittymän yrityksen infrastruktuurissa, keskittäen API-käytön laskutuksen ja tarjoten luotettavan pääsyn riippumatta OpenAI:n kuluttajapalvelun saatavuudesta tai käytäntömuutoksista.
Chatpad AI – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen tietojen tallennus
Kaikki keskustelut ja API-avaimet säilyvät selaimesi paikallisessa tallennustilassa, joten mikään kolmannen osapuolen palvelu ei koskaan näe kehotuksiasi tai vastauksiasi.
Tiliä ei tarvita
Lisää OpenAI API-avaimesi asetuksiin ja aloita keskustelu välittömästi — ei rekisteröitymistä, ei tilauksia, ei käyttörajoitusvaroituksia keskeyttämässä työnkulkuasi.
Keskustelun vienti
Vie ja tuo keskusteluja tiedostoina, jotta voit varmuuskopioida tärkeät keskustelut tai jatkaa niitä laitteiden vaihdon jälkeen.
Selkeä ja keskitetty käyttöliittymä
Häiriötön muotoilu poistaa premium-lisämyynnit ja ominaisuusrajoitukset, pitäen keskittymisen täysin keskustelussa.
Monimallituki
Vaihda GPT-4:n, GPT-4 Turbon, GPT-3.5 Turbon ja muiden OpenAI-mallien välillä samasta käyttöliittymästä ilman työkalujen vaihtamista.
Chatpad AI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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