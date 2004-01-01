Chatpad AI on puhdas, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä OpenAI:n GPT-malleille, joka tallentaa kaikki keskustelut ja API-avaimet selaimen paikalliseen tallennustilaan ulkoisten palvelimien sijaan. Ei seurantaa, ei evästeitä eikä palvelinpuolen lokitusta — kehotteesi ja vastauksesi kulkevat suoraan selaimestasi OpenAI API:iin eikä minnekään muualle.

Chatpad AI:n itseisännöinti antaa tiimeille jaetun, aina käytettävissä olevan ChatGPT-käyttöliittymän yrityksen infrastruktuurissa, keskittäen API-käytön laskutuksen ja tarjoten luotettavan pääsyn riippumatta OpenAI:n kuluttajapalvelun saatavuudesta tai käytäntömuutoksista.