LMS (Lightweight Music Server) on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä musiikin suoratoistopalvelin, joka on kirjoitettu C++:lla ja joka tuo henkilökohtaisen musiikkikirjastosi saataville nopean verkkokäyttöliittymän ja Subsonic-yhteensopivan API:n kautta. Se indeksoi äänitiedostojen kansion, poimii metatiedot ja kansikuvat, ja antaa sinun suoratoistaa musiikkia mistä tahansa selaimesta tai kymmenistä mobiili- ja työpöytäsovelluksista, jotka jo tukevat Subsonic-protokollaa.

LMS:n itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää musiikkikokoelmasi ja kuunteluhistoriasi omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne olisivat suoratoisto-SaaS-palvelussa, joka louhii kuuntelutietoja. C++-ajonaikainen ympäristö on riittävän pieni sopimaan vaatimattomiin VPS-paketteihin, ja Subsonic-API tarkoittaa, että olemassa olevat suosikkiohjelmat, kuten substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ja play:Sub, toimivat heti ilman mukautettujen integraatioiden kirjoittamista.