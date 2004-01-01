Asenna LMS yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöitävä musiikin suoratoistopalvelin Subsonic-yhteensopivalla API:lla mille tahansa musiikkiohjelmalle.
LMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LMS – mitä sillä voi rakentaa?
LMS (Lightweight Music Server) on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä musiikin suoratoistopalvelin, joka on kirjoitettu C++:lla ja joka tuo henkilökohtaisen musiikkikirjastosi saataville nopean verkkokäyttöliittymän ja Subsonic-yhteensopivan API:n kautta. Se indeksoi äänitiedostojen kansion, poimii metatiedot ja kansikuvat, ja antaa sinun suoratoistaa musiikkia mistä tahansa selaimesta tai kymmenistä mobiili- ja työpöytäsovelluksista, jotka jo tukevat Subsonic-protokollaa.
LMS:n itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää musiikkikokoelmasi ja kuunteluhistoriasi omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne olisivat suoratoisto-SaaS-palvelussa, joka louhii kuuntelutietoja. C++-ajonaikainen ympäristö on riittävän pieni sopimaan vaatimattomiin VPS-paketteihin, ja Subsonic-API tarkoittaa, että olemassa olevat suosikkiohjelmat, kuten substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ja play:Sub, toimivat heti ilman mukautettujen integraatioiden kirjoittamista.
LMS – tärkeimmät ominaisuudet
Subsonic-yhteensopiva API
Toimii laajan Subsonic-asiakasohjelmien ekosysteemin kanssa iOS:llä, Androidilla, macOS:llä, Windowsilla ja Linuxilla ilman mukautettua sovitinta.
Älykkäät suositukset
Rakentaa samankaltaisten artistien ja kappaleiden ryhmiä tunnisteiden ja kuunteluhistorian perusteella automaattisen toiston, radiotilan ja uusien löytöjen tehostamiseksi.
Last.fm-skrobbaus
Scrobblaa toistoja Last.fm:ään tai itse isännöityihin vaihtoehtoihin, kuten Maloja, pitäen yllä yhtenäistä kuunteluhistoriaa eri laitteiden välillä.
Monen käyttäjän tilit
Jokainen käyttäjä saa omat soittolistansa, arvostelunsa, kuunteluhistoriansa ja tähdittämänsä kappaleet samalla kun jakaa saman taustalla olevan kirjaston.
Vain luku -kirjastoliitos
Musiikkihakemisto on liitetty vain luku -tilassa, jotta palvelin ei voi vahingossa muokata äänitiedostojasi skannausten tai transkoodauksen aikana.
Kevyt C++-ydin
Käännetty C++-daemon ja SQLite pysyvät pieninä levytilassa ja muistissa, jättäen tilaa muille itse isännöimillesi palveluille.
LMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.