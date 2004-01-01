Apache Solr on taistelussa testattu avoimen lähdekoodin hakualusta, joka on rakennettu Apache Lucenen päälle ja jota tuhannet organisaatiot käyttävät maailmanlaajuisesti. Se käsittelee kokotekstihakua, fasetoitua selausta, osumien korostusta, paikkatietohakua ja monipuolista dokumenttien käsittelyä – kaikki REST-rajapinnan kautta, joka toimii minkä tahansa kielen tai kehitysympäristön kanssa.

Solrin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan hakuinfrastruktuuriisi, tietosuojaasi ja suorituskyvyn viritykseen ilman kyselykohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Tarvitsetpa sitten sivustohakua, verkkokaupan tuotehakua tai yrityksen dokumenttien noutoa, Solrin kypsä ekosysteemi ja laajennettavissa oleva skeema tekevät siitä todistetun perustan.