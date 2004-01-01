Asenna Apache Solr yhdellä napsautuksella.
Yritystason avoimen lähdekoodin hakualusta, joka tarjoaa kokotekstihaun, fasettihaut ja reaaliaikaisen indeksoinnin mihin tahansa sovellukseen.
Apache Solr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Solr – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Solr on taistelussa testattu avoimen lähdekoodin hakualusta, joka on rakennettu Apache Lucenen päälle ja jota tuhannet organisaatiot käyttävät maailmanlaajuisesti. Se käsittelee kokotekstihakua, fasetoitua selausta, osumien korostusta, paikkatietohakua ja monipuolista dokumenttien käsittelyä – kaikki REST-rajapinnan kautta, joka toimii minkä tahansa kielen tai kehitysympäristön kanssa.
Solrin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan hakuinfrastruktuuriisi, tietosuojaasi ja suorituskyvyn viritykseen ilman kyselykohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Tarvitsetpa sitten sivustohakua, verkkokaupan tuotehakua tai yrityksen dokumenttien noutoa, Solrin kypsä ekosysteemi ja laajennettavissa oleva skeema tekevät siitä todistetun perustan.
Apache Solr – tärkeimmät ominaisuudet
Täystekstihaku
Lucene-pohjainen tekstianalyysi tokenisoinnilla, juurrutuksella, synonyymeillä ja relevanssin säädöllä tuottaa tarkkoja tuloksia suurissa dokumenttikokoelmissa.
Fasettihaku
Natiivi fasettihaku mahdollistaa käyttäjien porautumisen luokan, hinnan, päivämäärän tai minkä tahansa indeksoidun kentän perusteella – vakiomoottori verkkokaupan ja sisällön suodatuskäyttöliittymien takana.
Reaaliaikainen indeksointi
Indeksiin tallennetut dokumentit ovat haettavissa sekunneissa, mikä tukee lähes reaaliaikaista hakua sovelluksille, jotka vaativat tuoreita tuloksia.
Monipuolinen asiakirjojen käsittely
Sisäänrakennettu Apache Tika -integraatio poimii ja indeksoi tekstin automaattisesti PDF-tiedostoista, Word-dokumenteista, HTML:stä ja yli tuhannesta muusta tiedostomuodosta.
REST API
Kysy ja päivitä indeksiä HTTP:n kautta JSON-, XML- tai CSV-vastauksilla — ei vaadi Solr-kohtaista asiakaskirjastoa integroitumiseen minkä tahansa pinon kanssa.
Apache Solr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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