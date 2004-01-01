jsreport on avoimen lähdekoodin raportointipalvelin, joka luo tuotantolaatuisia liiketoiminta-asiakirjoja HTML-malleista. Kehitystiimit käyttävät sitä jaettuna palveluna, jota mikä tahansa organisaation sovellus voi kutsua REST API:n kautta – välittäen JSON-dataa ja vastaanottaen muotoillun PDF:n, Excel-taulukon, DOCX:n tai HTML-vastauksen ilman renderöintilogiikkaa kutsuvassa sovelluksessa. Mallit kirjoitetaan standardilla HTML:llä ja CSS:llä käyttäen Handlebarsia tai muita tuettuja moottoreita, joten kuka tahansa verkkokehittäjä voi luoda ja ylläpitää niitä oppimatta omaa DSL:ää.

Itse isännöity jsreport pitää luodut asiakirjat – laskut, sopimukset, talousraportit – hallitsemallasi infrastruktuurilla lähettämättä arkaluonteisia liiketoimintatietoja kolmannen osapuolen renderöintipalveluun. Ei asiakirjakohtaisia maksuja eikä käyttörajoituksia.