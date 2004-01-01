Asenna jsreport yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity JavaScript-raportointialusta PDF-, Excel- ja DOCX-dokumenttien luomiseen HTML-malleista REST API:n kautta.
jsreport – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
jsreport – mitä sillä voi rakentaa?
jsreport on avoimen lähdekoodin raportointipalvelin, joka luo tuotantolaatuisia liiketoiminta-asiakirjoja HTML-malleista. Kehitystiimit käyttävät sitä jaettuna palveluna, jota mikä tahansa organisaation sovellus voi kutsua REST API:n kautta – välittäen JSON-dataa ja vastaanottaen muotoillun PDF:n, Excel-taulukon, DOCX:n tai HTML-vastauksen ilman renderöintilogiikkaa kutsuvassa sovelluksessa. Mallit kirjoitetaan standardilla HTML:llä ja CSS:llä käyttäen Handlebarsia tai muita tuettuja moottoreita, joten kuka tahansa verkkokehittäjä voi luoda ja ylläpitää niitä oppimatta omaa DSL:ää.
Itse isännöity jsreport pitää luodut asiakirjat – laskut, sopimukset, talousraportit – hallitsemallasi infrastruktuurilla lähettämättä arkaluonteisia liiketoimintatietoja kolmannen osapuolen renderöintipalveluun. Ei asiakirjakohtaisia maksuja eikä käyttörajoituksia.
jsreport – tärkeimmät ominaisuudet
Useita tulostusmuotoja
Luo PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV tai XML samasta mallipohjasta vaihtamalla muotoa API-parametrin kautta ylläpitämättä erillisiä ulkoasuja.
REST API -renderöinti
Jokainen mallipohja on POST-päätepiste – sovellukset välittävät JSON-dataa ja vastaanottavat renderöidyn dokumentin takaisin, mikä irrottaa raportointilogiikan sovelluskoodista.
Selainpohjainen suunnittelija
Suunnittele, esikatsele ja testaa raporttimallipohjia suoraan selaimessa sisäänrakennetun verkkopohjaisen editorin avulla vaihtamatta työkalujen välillä.
Raportin aikataulutus
Ajoita raportit ajettavaksi automaattisesti määrätyin väliajoin ja toimita ne sähköpostitse tai tallenna tuloste, poistaen manuaaliset toistuvat viennit.
Mallipohjien versiointi
Seuraa jokaista malliin tehtyä muutosta sisäänrakennetun versiohistorian avulla ja palauta mikä tahansa aiempi versio ilman erillisen versionhallintajärjestelmän ylläpitoa.
jsreport – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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