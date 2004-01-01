Asenna Hasura GraphQL Engine yhden napsautuksen asennuksella.
Välittömät GraphQL- ja REST-rajapinnat PostgreSQL-tietokantasi päälle – taustakoodia ei tarvita.
Hasura GraphQL Engine – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hasura GraphQL Engine – mitä sillä voi rakentaa?
Hasura GraphQL Engine yhdistää PostgreSQL-tietokantaasi ja luo automaattisesti täysin tyypitetyn GraphQL API:n sekunneissa. Sen sijaan, että kirjoittaisivat resolver-koodia, määrittäisivät skeemamäärityksiä tai rakentaisivat kyselykerroksia tyhjästä, kehittäjät osoittavat Hasuran tietokantaan ja saavat välittömästi suodatuksen, lajittelun, sivutuksen, aggregaatiot ja reaaliaikaiset tilaukset – kaikki hallitaan visuaalisen konsolin kautta.
Yli 32 000 GitHub-tähden ja maailmanlaajuisen yrityskäytön ansiosta Hasura on nopein reitti tietokannasta API:ksi. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tietokantatunnuksesi ja kyselylogiikkasi infrastruktuurissasi, ilman pyyntökohtaisia maksuja, ilman tiedonsiirtokustannuksia ja täydellä hallinnalla käyttöoikeuksiin ja nopeusrajoituksiin.
Hasura GraphQL Engine – tärkeimmät ominaisuudet
Välittömät GraphQL-rajapinnat
Luo automaattisesti täysin tyypitetyn GraphQL API:n olemassa olevasta PostgreSQL-skeemastasi – taulukot, näkymät ja suhteet mukaan lukien, ilman resolver-koodin kirjoittamista.
Reaaliaikaiset tilaukset
Mikä tahansa GraphQL-kysely voidaan muuttaa reaaliaikaiseksi tilaukseksi, joka lähettää päivityksiä yhdistetyille asiakkaille WebSocketsin kautta, kun taustalla olevat tiedot muuttuvat.
Rivikohtaiset oikeudet
Määritä yksityiskohtaiset pääsynhallintasäännöt taulukon, roolin ja toiminnon mukaan käyttämällä osoita ja napsauta -käyttöoikeuksien rakentajaa — mukautettua väliohjelmistoa ei tarvita.
REST-päätepisteen kartoitus
Paljasta mikä tahansa tallennettu GraphQL-kysely nimettynä REST-päätepisteenä, antaen vain REST-asiakkaille pääsyn samaan dataan ilman erillistä API-kerrosta.
Etäskeemat ja toiminnot
Yhdistä ulkoiset GraphQL API:t ja HTTP-palvelut yhtenäiseen skeemaan, jotta asiakkaat voivat kysellä kaikkea yhden päätepisteen kautta.
Hasura GraphQL Engine – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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