Hasura GraphQL Engine yhdistää PostgreSQL-tietokantaasi ja luo automaattisesti täysin tyypitetyn GraphQL API:n sekunneissa. Sen sijaan, että kirjoittaisivat resolver-koodia, määrittäisivät skeemamäärityksiä tai rakentaisivat kyselykerroksia tyhjästä, kehittäjät osoittavat Hasuran tietokantaan ja saavat välittömästi suodatuksen, lajittelun, sivutuksen, aggregaatiot ja reaaliaikaiset tilaukset – kaikki hallitaan visuaalisen konsolin kautta.

Yli 32 000 GitHub-tähden ja maailmanlaajuisen yrityskäytön ansiosta Hasura on nopein reitti tietokannasta API:ksi. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tietokantatunnuksesi ja kyselylogiikkasi infrastruktuurissasi, ilman pyyntökohtaisia maksuja, ilman tiedonsiirtokustannuksia ja täydellä hallinnalla käyttöoikeuksiin ja nopeusrajoituksiin.