Asenna FusionAuth yhden napsautuksen asennuksella.
Itse ylläpidetty asiakkaan identiteetin- ja pääsynhallinta-alusta OAuthilla, SAMLilla, sosiaalisella kirjautumisella, MFA:lla ja kehittäjälähtöisellä API:lla.
FusionAuth – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FusionAuth – mitä sillä voi rakentaa?
FusionAuth on asiakkaan identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti kehittäjille – itse isännöitävä vaihtoehto Auth0:lle, Oktalle ja Cognitolle, joka tarjoaa OAuth 2.0:n, OpenID Connectin, SAML:n, sosiaaliset kirjautumiset, monivaiheisen todennuksen, salasanattoman kirjautumisen ja kattavan REST API:n. Alun perin Inversoftin rakentama suurliikenteisille kuluttajasovelluksille, se skaalautuu yhdestä vuokralaisesta miljooniin käyttäjiin samassa käyttöönotossa.
FusionAuthin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen käyttäjätilin, salasanahajautuksen, OAuth-tunnuksen ja tarkastuslokin omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että olisit riippuvainen kolmannen osapuolen identiteetintarjoajasta, joka voisi muuttaa hinnoittelua tai ehtoja. Community Edition on täysin ilmainen ja sisältää ydintodennus- ja valtuutusominaisuudet, joita käytetään useimmissa tuotantokäyttöönotoissa.
FusionAuth – tärkeimmät ominaisuudet
OAuth, OIDC ja SAML
Täysi OAuth 2.0, OpenID Connect ja SAML 2.0 -palvelin, jossa on valmiina valtuutuskoodi-, PKCE-, laite- ja asiakastunnistetietojen myöntämisvirrat.
Sosiaalinen ja yrityskirjautuminen
Natiivi sosiaalinen kirjautuminen Googlelle, Facebookille, GitHubille, Applelle, Microsoftille, LinkedInille ja Twitterille sekä yleinen OIDC- ja SAML-federaatio yritysasiakkaille.
Monivaiheinen todennus
TOTP-todennussovellukset, tekstiviestit, sähköpostit ja FIDO2 WebAuthn -tunnukset mukautuvilla käytännöillä, jotka mukautuvat riskisignaalien perusteella.
Moniasiakasrakenteinen
Eristä käyttäjät, sovellukset ja konfiguraatiot erillisiin vuokraajiin SaaS-monivuokrausta, toimistoasiakkaiden erottelua tai B2B-kumppanitilejä varten.
Teemoitettavat kirjautumissivut
Mukauta isännöityjä kirjautumis-, rekisteröitymis- ja tilinhallintasivuja brändisi väreillä, logoilla ja tekstillä Mustache-mallieditorin kautta.
REST API kaikkeen
Jokainen hallintakäyttöliittymän toiminto on saatavilla myös dokumentoidun REST-rajapinnan ja erillisten asiakaskirjastojen kautta Javaa, Nodea, Pythonia, Goa ja muita varten.
FusionAuth – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.