FusionAuth on asiakkaan identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti kehittäjille – itse isännöitävä vaihtoehto Auth0:lle, Oktalle ja Cognitolle, joka tarjoaa OAuth 2.0:n, OpenID Connectin, SAML:n, sosiaaliset kirjautumiset, monivaiheisen todennuksen, salasanattoman kirjautumisen ja kattavan REST API:n. Alun perin Inversoftin rakentama suurliikenteisille kuluttajasovelluksille, se skaalautuu yhdestä vuokralaisesta miljooniin käyttäjiin samassa käyttöönotossa.

FusionAuthin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen käyttäjätilin, salasanahajautuksen, OAuth-tunnuksen ja tarkastuslokin omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että olisit riippuvainen kolmannen osapuolen identiteetintarjoajasta, joka voisi muuttaa hinnoittelua tai ehtoja. Community Edition on täysin ilmainen ja sisältää ydintodennus- ja valtuutusominaisuudet, joita käytetään useimmissa tuotantokäyttöönotoissa.