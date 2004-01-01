Ota Dialoqbase käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity chatbot-rakentaja yksityisellä tietopohjalla ja liitettävillä kieli- ja upotusmallintarjoajilla.
Dialoqbase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dialoqbase – mitä sillä voi rakentaa?
Dialoqbase on avoimen lähdekoodin alusta mukautettujen chatbottien rakentamiseen, jotka perustuvat omaan tietopohjaasi. Asiakirjat, verkkosivustot, PDF-tiedostot, GitHub-repositoriot, ääni- ja videotranskriptiot voidaan syöttää ja indeksoida PostgreSQL:n avulla pgvectorin kanssa, ja sitten niitä voidaan kysellä minkä tahansa tuetun kielimallin kautta – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama tai itse isännöity Local AI -instanssi. Palveluntarjoajien vaihtaminen ei edellytä lähteidesi uudelleenindeksointia.
Dialoqbasen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää omistusoikeudelliset asiakirjat, keskusteluhistorian ja palveluntarjoajan API-avaimet hallinnassasi, ilman viestikohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen SaaS-lukitusta. Sisäänrakennetut kanavaintegraatiot mahdollistavat saman botin julkaisemisen Telegramiin, Discordiin, WhatsAppiin tai upotettavaan verkkowidgetiin.
Dialoqbase – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityinen tietokanta
Syötä PDF-tiedostoja, verkkosivustoja, sivustokarttoja, Word-dokumentteja, GitHub-arkistoja, pelkkää tekstiä sekä ääni- tai videotranskriptioita perustamaan jokaisen botin omiin tietoihisi.
Monipalveluntarjoajan LLM:t
Vaihda OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, Fireworksin, Ollaman ja Local AI:n välillä indeksoimatta lähteitäsi uudelleen tai kirjoittamatta kehotteita uudelleen.
Postgres vektorihaku
Vektorikapseloinnit sijaitsevat PostgreSQL:ssä pgvectorin avulla, joten yksi tietokanta hoitaa metatiedot, keskusteluhistorian ja samankaltaisuushaun.
Kanavaintegraatiot
Julkaise sama botti Telegramiin, Discordiin, WhatsAppiin tai upotettavaan verkkowidgetiin yhdestä kokoonpanosta.
Upotettava verkkowidget
Lisää lyhyt skriptitunniste mille tahansa sivustolle, jotta bottisi toimii kelluvana chat-widgetinä ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa käyttöliittymäkoodia.
REST API -pääsy
REST-rajapinta mahdollistaa keskustelujen käynnistämisen, uudelleenkouluttamisen uusilla lähteillä sekä vastausten ohjaamisen mukautettuihin sovelluksiin ja automaatioihin.
Dialoqbase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.