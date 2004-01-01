Dialoqbase on avoimen lähdekoodin alusta mukautettujen chatbottien rakentamiseen, jotka perustuvat omaan tietopohjaasi. Asiakirjat, verkkosivustot, PDF-tiedostot, GitHub-repositoriot, ääni- ja videotranskriptiot voidaan syöttää ja indeksoida PostgreSQL:n avulla pgvectorin kanssa, ja sitten niitä voidaan kysellä minkä tahansa tuetun kielimallin kautta – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama tai itse isännöity Local AI -instanssi. Palveluntarjoajien vaihtaminen ei edellytä lähteidesi uudelleenindeksointia.

Dialoqbasen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää omistusoikeudelliset asiakirjat, keskusteluhistorian ja palveluntarjoajan API-avaimet hallinnassasi, ilman viestikohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen SaaS-lukitusta. Sisäänrakennetut kanavaintegraatiot mahdollistavat saman botin julkaisemisen Telegramiin, Discordiin, WhatsAppiin tai upotettavaan verkkowidgetiin.