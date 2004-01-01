Ota FeedCraft käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity RSS-väliohjelmisto, joka käyttää tekoälyä kääntääkseen, tiivistääkseen, suodattaakseen ja puhdistaakseen minkä tahansa syötteen ennen kuin se saavuttaa lukijasi.
FeedCraft – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FeedCraft – mitä sillä voi rakentaa?
FeedCraft on avoimen lähdekoodin RSS-väliohjelmisto, joka sijoittuu minkä tahansa lähdesyötteen ja lukijasi väliin muuntaen jokaisen artikkelin konfiguroitavien käsittelyvaiheiden, joita kutsutaan Crafeiksi, kautta. Se voi poimia koko artikkelitekstin katkaistuista syötteistä, kääntää otsikoita ja tekstiosia OpenAI-yhteensopivan LLM:n avulla, luoda tekoälyyhteenvetoja ja -esittelyjä, suodattaa pois mainosjulkaisuja luonnollisen kielen säännöillä ja jopa muuttaa HTML-sivuja, JSON-rajapintoja tai hakutuloksia upouusiksi RSS-syötteiksi.
FeedCraftin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen artikkelin ja jokaisen LLM-kehotteen hallitsemassasi infrastruktuurissa, poistaa jaettuja julkisia instansseja vaivaavat nopeusrajoitukset ja käyttökatkokset, ja antaa sinun ohjata tekoälykäsittelyn siihen palveluntarjoajaan – OpenAI, Gemini, paikallinen Ollama-malli tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste – joka sopii parhaiten budjettiisi ja kielikattavuuteesi.
FeedCraft – tärkeimmät ominaisuudet
AI-käännös ja yhteenvedot
Käännä artikkelien otsikot ja sisällöt mille tahansa kohdekielelle ja liitä tekoälyn luomat yhteenvedot OpenAI-yhteensopivan LLM:n kautta mukautetuilla kehotteilla Craftin mukaan.
Koko tekstin poiminta
Korvaa katkaistut RSS-otteet kokonaisella artikkelisisällöllä, mukaan lukien selaimella renderöity täysteksti-plus-tila sivustoille, jotka lataavat tekstiä JavaScriptin avulla.
HTML/JSON/Haku RSS:ksi
Sisäänrakennetut visuaaliset generaattorit muuntavat mielivaltaiset verkkosivut, JSON API -vastaukset (curl-tuonnilla) ja hakukoneiden tulokset vakaiksi RSS-syötteiksi.
Kannettava ja telakointitilat
Lisää etuliite minkä tahansa syötteen URL-osoitteeseen kertakäsittelyä varten, tai määritä nimettyjä reseptejä hallintakäyttöliittymässä kiinnittääksesi pysyviä muunnettuja syötteen URL-osoitteita, joita lukijasi tilaa.
AtomCraft ja FlowCraft
Kokoa atomiset toiminnot (välityspalvelin, rajoitus, käännös, yhteenveto, kaunistus, ohita mainosartikkeli) uudelleenkäytettäviksi putkiksi, jotka on räätälöity kullekin lähdesyötteelle.
Lukijasta riippumaton väliohjelmisto
Toimii FreshRSS:n, Inoreaderin, NetNewsWiren, Minifluxin tai minkä tahansa standardia RSS:ää käyttävän lukijan kanssa ilman laajennusta tai tilin integrointia.
FeedCraft – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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