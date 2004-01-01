FeedCraft on avoimen lähdekoodin RSS-väliohjelmisto, joka sijoittuu minkä tahansa lähdesyötteen ja lukijasi väliin muuntaen jokaisen artikkelin konfiguroitavien käsittelyvaiheiden, joita kutsutaan Crafeiksi, kautta. Se voi poimia koko artikkelitekstin katkaistuista syötteistä, kääntää otsikoita ja tekstiosia OpenAI-yhteensopivan LLM:n avulla, luoda tekoälyyhteenvetoja ja -esittelyjä, suodattaa pois mainosjulkaisuja luonnollisen kielen säännöillä ja jopa muuttaa HTML-sivuja, JSON-rajapintoja tai hakutuloksia upouusiksi RSS-syötteiksi.

FeedCraftin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen artikkelin ja jokaisen LLM-kehotteen hallitsemassasi infrastruktuurissa, poistaa jaettuja julkisia instansseja vaivaavat nopeusrajoitukset ja käyttökatkokset, ja antaa sinun ohjata tekoälykäsittelyn siihen palveluntarjoajaan – OpenAI, Gemini, paikallinen Ollama-malli tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste – joka sopii parhaiten budjettiisi ja kielikattavuuteesi.