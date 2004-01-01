Ota Dufs käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itse isännöity tiedostopalvelin puhtaalla verkkokäyttöliittymällä, WebDAV-tuella ja polkukohtaisella pääsynhallinnalla.
Dufs – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dufs – mitä sillä voi rakentaa?
Dufs on kevyt avoimen lähdekoodin tiedostopalvelin, jonka avulla voit selata, siirtää, ladata ja hallita tiedostoja selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee WebDAVia, joten voit liittää tallennustilasi verkkolevyksi Windowsissa, macOS:ssä tai Linuxissa millä tahansa tavallisella tiedostonhallintaohjelmalla — ilman lisäohjelmistoja liitettävässä laitteessa.
Dufsin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää tiedostosi täysin hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman pilvitallennusmaksuja, toimittajien tiedostokokorajoituksia ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Määritä luku- ja kirjoitusoikeudet tai vain luku -oikeudet hakemistokohtaisesti, suojaa polut tunnuksilla ja jaa tiedostoja turvallisesti HTTPS-yhteyden kautta sisäänrakennetun Traefik-integraation avulla.
Dufs – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkotiedostoselain
Selaa, lataa palvelimelle, lataa palvelimelta, nimeä uudelleen ja poista tiedostoja mistä tahansa selaimesta asentamatta ylimääräisiä asiakasohjelmistoja.
WebDAV-protokolla
Liitä Dufs-palvelimesi natiivina verkkolevynä Windowsissa, macOS:ssä tai Linuxissa käyttäen käyttöjärjestelmän sisäänrakennettua WebDAV-tukea.
Polkukohtainen pääsynhallinta
Käytä erillisiä luku-kirjoitus- tai vain luku -sääntöjä eri hakemistoihin, joista jokainen on suojattu yksilöllisillä tunnuksilla.
Tiedostohaku ja esikatselu
Hae tallennetuista tiedostoistasi nimen perusteella ja esikatsele yleisiä tiedostomuotoja, kuten kuvia, tekstiä ja videota suoraan selaimessa.
Yksittäinen säiliö
Toimii yhtenä kevyenä konttina ilman ulkoista tietokantaa — helppo varmuuskopioida, siirtää ja ylläpitää.
Dufs – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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