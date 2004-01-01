Dufs on kevyt avoimen lähdekoodin tiedostopalvelin, jonka avulla voit selata, siirtää, ladata ja hallita tiedostoja selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee WebDAVia, joten voit liittää tallennustilasi verkkolevyksi Windowsissa, macOS:ssä tai Linuxissa millä tahansa tavallisella tiedostonhallintaohjelmalla — ilman lisäohjelmistoja liitettävässä laitteessa.

Dufsin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää tiedostosi täysin hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman pilvitallennusmaksuja, toimittajien tiedostokokorajoituksia ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Määritä luku- ja kirjoitusoikeudet tai vain luku -oikeudet hakemistokohtaisesti, suojaa polut tunnuksilla ja jaa tiedostoja turvallisesti HTTPS-yhteyden kautta sisäänrakennetun Traefik-integraation avulla.