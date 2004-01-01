Asenna Galaxy yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkoalusta saavutettaviin, toistettaviin bioinformatiikka-analyyseihin ja dataintensiivisiin tiedetyönkulkuihin.
Galaxy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Galaxy – mitä sillä voi rakentaa?
Galaxy on avoimen lähdekoodin verkkoympäristö, jonka avulla tutkijat voivat suorittaa, jakaa ja toistaa dataintensiivisiä biolääketieteellisiä analyysejä kirjoittamatta riviäkään koodia. Tuhansien laboratorioiden käyttämä Galaxy yhdistää tuhansia komentorivityökaluja yhtenäisen selainkäyttöliittymän taakse, jotta tutkijat voivat rakentaa monimutkaisia bioinformatiikan putkistoja, seurata jokaista parametria ja suorittaa täsmälleen saman analyysin uudelleen kuukausia myöhemmin.
Galaxyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset sekvensointitiedot, potilaskohortit ja julkaisemattomat työnkulut täysin hallinnassasi, ilman tehtäväkohtaisia maksuja ja ilman jaettujen palvelimien jonotusaikoja. Tämä malli sisältää yhden all-in-one-kontin, jossa Galaxy, PostgreSQL ja nginx on esikonfiguroitu välitöntä yhden vuokralaisen käyttöönottoa varten.
Galaxy – tärkeimmät ominaisuudet
Toistettavat työnkulut
Tallenna jokainen työkalu, parametri ja aineistoversio, jotta mikä tahansa analyysi voidaan suorittaa uudelleen bitti bitiltä kuukausia tai vuosia myöhemmin.
Visuaalinen putkieditori
Luo monivaiheisia bioinformatiikan putkistoja vedä ja pudota -pohjalla ilman Bash- tai Snakemake-skriptausta.
Tuhansia työkaluja
Asenna tarkastettuja työkaluja Galaxy Tool Shedistä, jotka kattavat genomiikan, proteomiikan, metabolomiikan, kuvantamisen ja koneoppimisen.
Interaktiiviset muistikirjat
Käynnistä Jupyter, RStudio ja muut interaktiiviset ympäristöt suoraan Galaxy-historioitasi ja -aineistojasi vasten.
Historiat ja jakaminen
Järjestä jokainen analyysiajo versioituun historiaan, jonka yhteistyökumppanit voivat jakaa, julkaista tai tuoda yhdellä napsautuksella.
Conda-riippuvuuksien ratkaisu
Työkalut ratkaisevat riippuvuutensa automaattisesti Condan ja BioContainersin kautta, poistaen ympäristöristiriidat.
Galaxy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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