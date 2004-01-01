Galaxy on avoimen lähdekoodin verkkoympäristö, jonka avulla tutkijat voivat suorittaa, jakaa ja toistaa dataintensiivisiä biolääketieteellisiä analyysejä kirjoittamatta riviäkään koodia. Tuhansien laboratorioiden käyttämä Galaxy yhdistää tuhansia komentorivityökaluja yhtenäisen selainkäyttöliittymän taakse, jotta tutkijat voivat rakentaa monimutkaisia bioinformatiikan putkistoja, seurata jokaista parametria ja suorittaa täsmälleen saman analyysin uudelleen kuukausia myöhemmin.

Galaxyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset sekvensointitiedot, potilaskohortit ja julkaisemattomat työnkulut täysin hallinnassasi, ilman tehtäväkohtaisia maksuja ja ilman jaettujen palvelimien jonotusaikoja. Tämä malli sisältää yhden all-in-one-kontin, jossa Galaxy, PostgreSQL ja nginx on esikonfiguroitu välitöntä yhden vuokralaisen käyttöönottoa varten.